Süleyman Demirel Üniversitesi Hastanesi, SMA (Spinal Muskuler Atrofi) hastalarına tedavi veren bir merkez olarak belirlendi. SMA tanısı alan çocuk hastalarımız, Pediatri Anabilim Dalı Çocuk Nörolojisi Bölümü’nde takip ve tedavilerine devam edebiliyorlar.SDÜ Hastanesi Başhekimi Prof.Dr. Rasih Yazkan, Hastanemiz çocuk hastalarına yönelik olarak, bölgemizde SMA merkezi oldu. Bu hastalarımızın ve ailelerinin tanı ve tedavi sürecinde başka merkezlere giderek ne kadar büyük sıkıntılar ve zorluklar yaşadığını biliyoruz. Artık bu süreç hastanemizde çok kıymetli hocalarımız ve rehabilitasyon ekiplerimiz tarafından yürütülüyor, hatta artık çevre illerden de hastalar hastanemize geliyor” dedi.SDÜ Çocuk Hastalıkları Anabilim Dalı Çocuk Nörolojisi Bilim Dalı’ndan Dr. Öğr. Üyesi Müjgan Arslan, şu bilgileri aktardı, “Spinal Müsküler Atrofi (SMA) hastalığı, doğuştan gelen bir sinir-kas hastalığıdır. SMN geni bu hastalarda protein üretemez. Buna bağlı olarak da vücuttaki motor sinir hücreleri hasarlanır ve istemli kaslar, zaman içinde görevini yerine getiremez duruma gelir. SMA'nın çeşitli tipleri tanımlanmıştır ve bunlar ciddiyet açısından farklılık gösterir. Hastalığın bulguları doğum öncesi ile yetişkinlik arasındaki bir dönemde görülebilir.SMA tamamen tedavi edilmesi mümkün olmayan bir hastalıktır, ancak çalışmaları son hızla devam etmektedir. Günümüzde geliştirilen bazı tedavi yöntemleri ile hastalığın ilerlemesini durdurmak mümkün olabiliyor. SMA gittikçe şiddetlenen karakterde bir rahatsızlıktır. Tedavi ile bu şiddetlenmenin durdurulması ve hastanın oturma, yürüme kazanımlarının korunması sağlanır. Tedaviye erken başlanması durumunda sonuçlar daha yüz güldürücü oluyor.Spinraza (Nusinersen), vücudun daha fazla SMN proteini üretmesini sağlayan bir ilaçtır. Türkiye’de 2017 yılından beri SGK tarafından geri ödeme kapsamına alınmıştır ve hastaların tedavisinde kullanılmaktadır.”