ISPARTA OBM BÜLTENİ

Isparta Orman Bölge Müdürlüğü Son 5 Yılda

Orman Alanlarına 865.000 Adet LAVANTA Fidanı Dikti

Isparta Orman Bölge Müdürlüğü 2015 yılında başladığı lavanta üretimi ve dikimi çalışmalarını sürekli arttırarak devam etmektedir.Hoş kokusuyla her zemen süs bitkisi olarak değerlendirilen lavanta; çayı, yağı, sabunu, kolonyası, kremi, ilaç sektöründe kullanılması ve bal üretimine katkı sağlaması olamak üzere orman köylülerimizin gelirinin arttırılması ve alternatif gelir kaynağının oluşturulmasına katkısı artarak devam etmektedir.Lavantanın, toprak, iklim, rakım ve su ihtiyacı olarak kanaatkâr bir tür olması, keçiler tarafından yenilmemesi, üretim şartları itibariyle çok büyük çok büyük avantajlar sağlamaktadır.Isparta Orman Bölge Müdürlüğü olarak erozyonla mücadele alanlarında kullanılmaya başlanmıştır.Ayrıca arıcılarımız için oluşturulan bal ormanlarına 87.000 adet lavanta fidanı dikilmiş, lavanta alanlarımızdan arıcılarımız yararlanmaktadır.Orman köylülerimizi yerinde kalkındırmak için tesis ettiğimiz gelir getirici tür kapsamında 10 köyde 700 dekar araziye 172.125 fidan dikilmiş,Bölge Müdürlüğümüz sorumluluk alanındaki Belediye, Kurumlar ve Köylere 124.750 adet lavanta fidanı ücretsiz olarak tahsis edilmiş,Son 5 yılda 1.395.000 adet lavanta fidanı üretilmiş,Isparta Orman Bölge Müdürlüğü olarak son 5 yılda Isparta ve Burdur ilerimiz ve Dinar İşletmemizdeki orman alanlarımıza 865.000 adet lavanta fidanı dikimi gerçekleştirilmiştir.Isparta Orman Bölge Müdürü Refik ULUSOY “2020 yılında lavanta fidanı üretimini 750.000 adede yükselterek ve Bölge Müdürlüğümüz alanalarına daha fazla lavanta fidanı dikerek, ülke ekonomimizin ve yöre halkımızın gelirinin arttırılmasına orman teşkilatı olarak devam edeceğiz. Bu konuda emeği geçen tüm meslektaşlarıma teşekkür ediyor, yapılan çalışmaların yöre halkımızın ekonomisine daha fazla katkı sağlamasını diliyorum“ dedi.