Isparta Orman Bölge Müdürlüğü, Helikopter Ekibine Teşekkür Ederek Uğurladı

Isparta Orman Bölge Müdürlüğü, Bucak Orman İşletme Müdürlüğü, Seydiköy deposunda konuşlanarak orman yangınlarında mücadelemize katkı sağlayarak görev süresini dolduran, Helikopter ekibini başarılı ve özverili çalışmaları nedeniyle Teşekkür Belgesi ile ödüllendirerek uğurladı.Programa Isparta Orman Bölge Müdürümüz Refik Ulusoy, Bölge Müdür Yardımcısı Özlem Cevahirci, Orman Yangınları ile Mücadele Şube Müdürü M. Abdülkadir Taşer, Bucak Orman İşletme Müdürü Mustafa Ersoy, İşletme Müdür Yardımcısı eşlik etti.Helikopter ekibi adına görüşlerini ifade eden Türk pilot Harun Maden Isparta Orman Bölge Müdürlüğü ekibiyle orman yangınlarıyla mücadele çalışmalarını uyumlu, koordineli ve başarılı bir şekilde yürüttükleri için, başta Orman Bölge Müdürümüz Refik Ulusoy olmak üzere tüm çalışma arkadaşlarına teşekkür ederek, Teşekkür belgeleri içinde memnuniyetlerini iletti.Isparta Orman Bölge Müdürümüz Refik Ulusoy’da 2021 yılında orman yangınları ile mücadele çalışmalarının çok zorlu geçtiğini belirterek, bu çalışmalarda önemli görevler üstlenip, başarılı çalışmalar yapan helikopterde görevli tüm ekibe teşekkür ederek, bundan sonraki hayatlarında kazasız, belasız, sağlıklı ve başarılı çalışmalar diledi.