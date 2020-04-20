Isparta Orman Bölge Müdürümüz Burdur İşletmesinde Çalışmaları Arazide Denetlendi.

Isparta Orman Bölge Müdürümüz Refik Ulusoy, Burdur Orman İşletme Müdürlüğünde çalışmaları yerinde denetledi.Isparta Orman Bölge Müdürümüz Refik Ulusoy, Burdur İşletme Müdürlüğüne çalışma ziyaretinde bulunarak Aziziye Orman İşletme Şefliğinde 2020 yılı programındaki yeni orman yolu yapım işi ve 2019 yılı Karaçam tabii gençleştirme sahalarında tohumlama ve ışık kesimi ile saha hazırlığı yapılan bölmelerde incelemelerde bulundu. Bölge Müdürümüz Refik Ulusoy’a Makine ve ikmal Şube Müdürü Fuat Nur, Burdur İşletme Müdürü Celal Korkmaz ve Aziziye Orman İşletme Şefi Ali Şimşek eşlik etti.Bölge Müdürümüz Refik Ulusoy Burdur İşletmesi Aziziye Şefliğinde yapımı tamamlanan 304 ve 307 kod numaralı 5+550 Km yeni yolla ve 2019 yılında ve daha önce yapılan tohumlama ve ışık kesimleriyle ilgili değerlendirmelerde bulunarak programların zamanında ve başarılı bir şekilde sonuçlanmasından dolayı çalışmalarda emeği geçen tüm personele teşekkür etti.