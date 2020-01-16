Isparta Orman Bölge Müdürlüğü Son Bir Yılda Madencilik Çalışması Biten 4.000 Dekar Alanı Rehabilite Etti

Isparta Orman Bölge Müdürlüğü madencilik çalışmaları biten alanları fidan dikerek ve tohum serperek yeniden ormana dönüştürüyor.Orman Bölge Müdürlüğümüz Isparta, Burdur illeri ve Dinar İşletmesinde madencilik çalışması biten 4.000 Dekar alanın ekim ve dikime hazır hale gelmesini sağlayıp, bu alanlara 180.220 Kg. Sedir ve Aylantus tohumu serpip Ardıç, Sedir, Servi, Kızılçam fidanı dikilmiştir.Isparta Orman Bölge Müdürümüz Refik Ulusoy “ Ormanlar yenilenebilir doğal kaynaklardır. Bizde bu kaynağı sürdürülebilir bir şekilde işletmek için yeraltı kaynaklarının işletilip ekonomiye kazandırılmasından sonra, orman alanlarımıza yeniden biyolojik çeşitliliği kazandırmak için çalışıyor, bu alanları gençleştirmeye uygun hale getirip, fidan dikerek ve tohum serperek yeniden ormana dönüştürüyoruz.Son bir yıl içinde 4.000 Dekar alanı hazırlayıp, fidan dikerek ve tohum serperek yeniden ormana dönüştürme çalışmasını tamamladık. Bu çalışmalara yoğun bir şekilde devam edeceğiz, çalışmalarda emeği geçen tüm meslektaşlarıma teşekkür ederim” dedi.