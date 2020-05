Isparta Orman Bölge Müdürlüğümüzde 2020 Yılında 56.000 Dekar Alanda Biyolojik Mücadele Yapıldı

Isparta Orman Bölge Müdürlüğü, Isparta ili Sav kasabasında bulunan laboratuvarda Çam kese böceği ile biyolojik mücadele çalışmaları kapsamında avcı böcek üretimi salımı tamamlandı. Isparta orman Bölge Müdürlüğümüzde 2020 yılında 13.715 adet larva üretilerek son on yılda 120.000 adet larva üretimi tamamlanmıştır.Üretilen bu yırtıcı böcekler çam kese böceğinin yoğun olduğu alanlara olmak üzere; 2.520 adet Burdur İşletmemizin Çeltikçi ve Salda’daki ormanlık alanlara, 3.285 adet Gölhisar işletmesi Çavdır ve Gölova orman işletme şefliği ormanlık alanlarına, 2.835 adet Dinar orman işletmesi Dinar ve Sandıklı şefliklerindeki ormanlık alanlara, 1.305 adet Bucak işletmesi Karlık şefliği ormanlık alanlarına, 2.520 adet Isparta işletmesi Davraz şefliği ormanlık alanlarına, 1.500 adeti Sütçüler İşletmesi Çandır şefliği ormanlık alanlarına olmak üzere ortalama 5000 dekar ormanlık alana Calosoma Sycophanta bırakılmıştır. Bu itibarla son on yılda 40.000 dekar alanda uygulama yapılmıştır.Çam kese böceği ile Biyolojik mücadele kapsamında İşletmelerimizde 51.000 dekar ormanlık alanda tel kafes yöntemi ile biyolojik mücadele çalışması yapılmıştır. Isparta ilimiz işletmelerinde 72 adet, Burdur ili işletmelerinde 62 adet, Dinar işletmemizde 30 adet olmak üzere toplam 164 adet kafes yaptırılarak Phyrx Caudata isimli Çam kese böceği paraziti böceğinin doğada çoğalması için ormanlarımıza bırakılmıştır. Tel kafesler içerisine an az 250 şer adet çam kesesi konulmak suretiyle bu kafeslerden Phyrx Caudata parazit sineğinin doğaya dönüşümüne yardımcı olunmuştur.Isparta Orman Bölge Müdürümüz Refik Ulusoy “Orman Zararlıları ile mücadele yöntemlerinden kimyasal mücadele yerine, doğal dengeye olumlu etkileri nedeniyle biyolojik ve mekanik mücadelenin tercih edildiğini, Isparta Orman Bölge Müdürlüğünde orman zararlılarıyla mücadelede Doğaya ve ekosisteme en uygun mücadele yöntemi olan biyolojik ve mekanik mücadele çalışmalarına ağırlık verilerek ekosistemin korunduğunu” ifade ederek, emeği geçenlere teşekkür etti.