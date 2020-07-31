Isparta Belediyesi Kurban Bayramına hazır



Isparta Belediyesi, halkın daha rahat ve huzurlu bir ortamda Kurban Bayramlarını geçirebilmelerini hedefleyerek bayram tatili süresince 24 saat esasına göre çalışmaların sürdürüleceğini açıkladı.

Vatandaşların kentte mutlu ve huzurlu bir bayram geçirmeleri için bir takım önlemler alındığını söyleyen Isparta Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen hayvan pazarının bayrama hazır hale getirildiğini ve tüm hayvanların gerekli sağlık kontrollerinden geçirildiğini kaydetti.

Kurban kesim yerlerinin belirlendiğini, gerek hayvan pazarı, gerekse mezarlıklara ulaşım ile bayram süresince halk otobüslerinin ulaşım durumları, nöbetçi fırınlar ile ilgili bilgiler veren Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen, “Kurban Bayramı sürecinde belediye birimlerimiz 24 saat esasına göre çalışmalarını sürdürecektir” dedi.

Bayram tatili süresince Zabıta, Temizlik, İtfaiye, Su ve Kanalizasyon İşleri, Fen İşleri ve Veteriner İşleri Müdürlükleri 24 saat esasına göre görev yapacak. Kurban kesim yerlerinin temizliği için Temizlik İşleri Müdürlüğü tam kadro çalışacak. Ayrıca kurban kesim ve satış yerlerinin temizlik ilaçlama ve dezenfektesi anında yapılacak. Halkın sağlığı için fırınların, unlu mamullerin, pastanelerin bayram öncesi denetimleri gerçekleştirilirken, tatil süresince de gerekli denetimlere devam edileceği kaydedildi. Diğer taraftan, bunların yanı sıra vatandaşların 24 saat boyunca her türlü şikayetlerini Alo 153'e bildirebilecekleri, cenaze hizmetlerinin de bayram süresince devam edeceği kaydedildi.

Ayrıca, itfaiyenin yangınlara, trafik kazaları ve her türlü afete karşı 24 saat esasına göre teyakkuzda olacağı, Fen İşleri, Su ve Kanalizasyon İşleri Müdürlüğü'nün tatil süresince nöbetçi ekipleriyle hazır bulunacağı hatırlatıldı.



NÖBETÇİ FIRINLAR BELİRLENDİ

1.GÜN:

1-Yeşilyayla Ekmek Fabrikası (Gülcü Mah.3532 Sok. No:43-Gülcü İlköğretim Okulu Altı),

2- Yeşilyayla Ekmek Fabrikası (Yedişehitler Mah.108 M. Akif Cad. No:137/1-Turan Nakliyat Karşısı),

3-Taş Değirmen Ekmek Fırını (Muzaffer Türkeş Mahallesi 212 cad. 58/60),

4-Gül Ekmek Teknesi (Çünür Mah 102 Caddesi No: 158/1),

5-Umut Unlu Mamülleri (Kuleönü Beldesi, Yenicami Mahallesi 341 Sok. No: 5 /1)



2. GÜN:

1-Yeşilyayla Ekmek Fabrikası (Gülcü Mah.3532 Sok. No:43-Gülcü İlköğretim Okulu Altı)

2-Yeşilyayla Ekmek Fabrikası (Yedişehitler Mah.108 M. Akif Cad. No:137/1 - Turan Nakliyat Karşısı)

3-Taş Değirmen Ekmek Fırını (Muzaffer Türkeş Mahallesi 212 cad. 58/60)

4-Gül Ekmek Teknesi (Çünür Mah 102 Caddesi No : 158/1)

5-Umut Unlu Mamulleri (Kuleönü Beldesi, Yenicami Mahallesi 341 Sok. No: 5 /1/1)

6-Aksu Ekmek Fırını (İskender Mah. Aksu Cad.No:42)

7- Zafer Ekmek Fırını (Keçeci Mah. 2301 Sk. No: 17)

8- Ekmekçi Baba Taş Fırını (Karaağaç Mah.1821 Sok.No:10 - Karaağaç Eczanesi Arkası)

9- Kotanak Ekmek Fabrikası (Muzaffer Türkeş Mahallesi 5104 Sokak - No:17/A)



3. GÜN

1-Yeşilyayla Ekmek Fabrikası (Gülcü Mah.3532 Sok. No:43- Gülcü İlköğretim Okulu Altı)

2-Yeşilyayla Ekmek Fabrikası (Yedişehitler Mah.108 M. Akif Cad. No:137/1-Turan Nakliyat Karşısı)

3-Taş Değirmen Ekmek Fırını (Muzaffer Türkeş Mahallesi 212 cad. 58/60)

4-Gül Ekmek Teknesi (Çünür Mah 102 Caddesi No : 158/1)

5-Umut Unlu Mamülleri (Kuleönü Beldesi, Yenicami Mahallesi 341 Sok. No: 5 /1/1)

6-Aksu Ekmek Fırını (İskender Mah. Aksu Cad.No:42)

7-Yedişehitler Ekmek Fırını (Yedişehitler Mah.2987 Sokak 3/1)

8- Zafer Ekmek Fırını (Keceçi Mah. 2301 Sk. No: 17)

9- Ekmekçi Baba Taş Fırını (Karaağaç Mah.1821 Sok.No:10 - Karaağaç Eczanesi Arkası)

10- Kotanak Ekmek Fabrikası (Muzaffer Türkeş Mahallesi 5104 Sokak - No:17/A)



4.GÜN:

1-Yeşilyayla Ekmek Fabrikası (Gülcü Mah.3532 Sok. No:43 - Gülcü İlköğretim Okulu Altı)

2-Yeşilyayla Ekmek Fabrikası (Yedişehitler Mah.108 M. Akif Cad. No:137/1 - Turan Nakliyat Karşısı)

3-Taş Değirmen Ekmek Fırını (Muzaffer Türkeş Mahallesi 212 cad. 58/60)

4-Gül Ekmek Teknesi (Çünür Mah. 102 Caddesi No : 158/1)

5-Umut Unlu Mamulleri (Kuleönü Beldesi, Yenicami Mahallesi 341 Sok. No: 5 /1/1)

6-Aksu Ekmek Fırını (İskender Mah. Aksu Cad.No:42)

7-Yedişehitler Ekmek Fırını (Yedişehitler Mah.2987 Sokak 3/1)

8-Karadeniz Unlu Mamulleri (Işıkkent Mahallesi 264 Cad. No:42 /1/1)

9- Zafer Ekmek Fırını (Keçeci Mah. 2301 Sk. No: 17)

10- Ekmekçi Baba Taş Fırını (Karaağaç Mah.1821 Sok.No:10 - Karaağaç Eczanesi Arkası)

11- Kotanak Ekmek Fabrikası (Muzaffer Türkeş Mahallesi 5104 Sokak - No:17/A)



CANLI HAYVAN PAZARINA OTOBÜS SEFERLERİ

Canlı Hayvan Pazarına gitmek isteyen vatandaşlar için bayrama kadar Kaymakkapı meydanından saat başları otobüs seferleri düzenleniyor. Seferler saat 09.00-17.00’a kadar devam edecek.



BAYRAMDA 4 GÜN OTOBÜSLER ÜCRETSİZ

Arefe günü ikindi namazından sonra 17.00 itibariye Halife Sultan, Dere-Yenice, Akyol ve Asri Mezarlıklar başta olmak üzere tüm mezarlıklara Kaymakkapı Meydanı'ndan ücretsiz otobüs seferleri düzenlenecek. Kurban Bayramında ise 4 gün boyunca halk otobüsleri ücretsiz olarak hizmet verecek.

Bayramın ilk günü seferler saat 09.00, ikinci günü saat 08.30, üçüncü günü saat 08.00 ve bayramın son günü ise seferler saat 07.30’da başlayacak.



MAHALLE PAZARLARI BİR GÜN ÖNE ALINDI

Kurban Bayramının birinci gününün cuma gününe denk gelmesi dolayısıyla o günde kurulan Yedişehitler Cuma Pazarı, Halife Sultan ve Hızırbey Mahalle Pazarları perşembe günü kurulacak.



