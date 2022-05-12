Malatya Valisi Aydın Baruş Isparta Valisi Olarak Atandı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan bazı illerin valilerini değiştiren kararnameyi imzaladı. Peki Isparta'ya Kim Atandı?Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan bazı illerin valilerini değiştiren kararnameyi imzaladı.Bazı illerin valilerinde değişiklik öngören valiler kararnamesi Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlandı.Konuya ilişkin Bakanlar Kurulu kararına göre,Isparta Valisi Ömer Seymenoğlu Vali- Mülkiye Baş Müfettişliğine görevlendirilirkenBizler de ISPARTA HABER AJANSI olarak Vali Ömer Seymenoğluna teşekkür eder yeni görevinde başarılar dileriz.Yeni Vali Aydın Baruş'a da yeni görevinde başarılar dileriz1968 yılında Edirne'de doğdu. İlk ve ortaöğrenimini Edirne'de tamamladı. 1993 yılında Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Kamu Yönetimi Bölümünden mezun oldu.1994 yılında Sakarya Üniversitesi'nde Araştırma Görevlisi olarak çalışırken aynı yıl Bursa Kaymakam adayı olarak atandı.1996-2008 yılları arasında sırasıyla; Demirköy Kaymakam Vekili, Hisarcık-Azdavay-Çağlayancerit Kaymakamı, Ardahan Vali Yardımcısı ve İncesu Kaymakamı olarak görev yaptı.2007-2008 yıllarında Bakanlıkça gönderildiği İngiltere'de Portsmouth Üniversitesi Beşeri ve Sosyal Bilimler Fakültesi "Avrupa Çalışmaları" bölümünde yüksek lisansını tamamladı.2008-2010 yılları arasında Eğitim Dairesi Başkanlığı Şube Müdürü, 2010-2014 yılları arasında Mahalli İdareler Genel Müdürlüğü Daire Başkanı görevlerinde bulundu.2014-2015 yılları arasında Mahalli İdareler Genel Müdür Yardımcısı ve İçişleri Bakan Danışmanı olarak çalıştı.19.02.2015 tarihli Resmi Gazetede yayımlanan Valiler Kararnamesi ile Bolu Valisi olarak atandı.04.03.2015-05.11.2018 tarihleri arasında Bolu Valisi olarak görev yapan Vali Aydın BARUŞ, 26.10.2018 tarih ve 2018/202 sayılı Cumhurbaşkanlığı Atama Kararı ile Malatya Valiliği görevine atanmış olup, 05.11.2018 tarihinde ilimizdeki görevine başlamıştır.İngilizce bilmekte olup, evli ve 2 çocuk babasıdır.