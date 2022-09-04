Isparta’nın ihracat rotası ABD ve Avrupa

Isparta, Ağustos içerisinde en yüksek ihracatını Amerika Birleşik Devletleri (ABD) ve Avrupa Birliği’ne (AB) üye ülkelere gerçekleştirdi. Buna göre en yüksek ihracat 7 milyon 790 bin dolar ile ABD’ye yapıldı. Fransa’ya ihracat ise 4,5 milyon dolar şeklinde hesaplandı.



-10 ülkeye ‘1 milyon dolar ve üzerinde’ ihracat

Isparta’nın İspanya’ya ihracatı 1,4 milyon dolar oldu.

Antalya Serbest Bölge’ye ihracat ise 1,1 milyon dolar şeklinde gerçekleşti. Ocak- Ağustos 2022 tarihleri arasında Antalya Serbest Bölge’ye ihracat ise 32 milyon 152 bin 39 dolar şeklinde hesaplandı.

Kanada ve Birleşik Krallık’a ihracat 2 milyon doları aştı.

Isparta, Almanya’ya Ağustos döneminde 901 bin dolar değerinde ihracat yaptı.

Rusya Federasyonu’na ihracat ise 682 bin dolar oldu. Anılan ülkeye yılın ilk sekiz ayındaki ihracat ise 13,9 milyon dolar olarak gerçekleşti.



‘iş’te Isparta’nın ihracattaki ülkeler atlasına yakın plan:



Ülke Ağu.’22 Oca.-Ağu.’22



ABD 7.790,09 32.959,66

FRANSA 4.563,46 17.243,79

ÇİN 2.863,24 21.250,63

İSPANYA 1.462,97 17.460,92

ANTALYA SERBEST B. 1.187,79 32.152,39

KANADA 1.716,92 3.872,30

BİRLEŞİK KRALLIK 1.017,29 11.415,84

ALMANYA 901,43 28.313,11

İSRAİL 894,86 5.045,09

ÖZBEKİSTAN 818,61 20.708,60

RUSYA FEDERASYONU 682,20 13.938,58

AVUSTRALYA 672,53 2.239,02

AVUSTURYA 590,86 3.027,50

IRAK 507,20 2.080,76

AZERBAYCAN 369,79 3.403,23

İRLANDA 275,39 639,57

YUNANİSTAN 222,79 2.157,84

BAE 139,77 2.735,10

UKRAYNA 33,06 140,29



Toplam 33.885,88 300.534,96