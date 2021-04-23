ISPARTA MUTFAĞI "Geleneksel Tatlarımızdan Seçmeler"

ISPANAK BORANİSİ

MALZEMELER 6-8 Kişilik - Pşırme Süresi: 20-25 clk

♦ 1 kg İspanak ♦ 2 Çorba Kaşığı Kızartılmış

♦ 1 Su Bardağı Bulgur Kaymak Yağı

♦ 1 Kâse Ezilmiş Süzme Yoğurt ♦ Tuz

♦ Su

YAPILIŞI

Ispanaklar ayıklanır ve bol suda iyice yıkanarak süzülür. İnce ince doğranan ıspanaklar yayvan bir tencere içerisine alınarak üzerine yeterli miktarda su ilave edilir. Ateşe konulur ve haşlanır. Haşlanmış ve kaynamakta olan ıspanakların içine bulgur salınır ve tuzu eklenir. Borani, suyunu çekince, hafif sulu şekilde söndürülür. Yoğurdun kesilmemesi için biraz soğutulur.Borani kızartılmış kaymakyağıyla yağlanıp, isteğe göre sarımsaklı veya sade olarak ezilmiş süzme yoğurtla yoğurtlanır. Tabağa konan Boraninin üzeri kızartılmış kaymak yağıyla süslenerek servis yap ılır.

EK BİLGİ:

Yanında, tatlı soğan, acı biber, mevsiminde yetişen yeşillikler ve yabani otlar da yenilir. Arzu edilirse borani bulgur yerine pirinçle değişirilebilmektedir.

Ramazan ayı boyunca hergün yöresel yemeklerimizden tariflerimiz olacak. Bugünkü tarifimiz "Ispanak Boranisi "Afiyet olsun...