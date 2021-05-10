ISPARTA MUTFAĞI "Geleneksel Tatlarımızdan Seçmeler"
Ramazan ayı boyunca hergün yöresel yemeklerimizden tariflerimiz olacak. Bugünkü tarifimiz "Tosmankara"
Afiyet olsun...
TOSMANKARA
Ramazan ayı boyunca hergün yöresel yemeklerimizden tariflerimiz olacak. Bugünkü tarifimiz "Tosmankara"
Afiyet olsun...
TOSMANKARA
MALZEMELER10-12 Kişilik - Pişirme Süıesi 1 -2 saat
♦Un
♦Yağ
♦Pekmez
♦Ceviz
YAPILIŞI
Un yağda kavrulur. Pekmez kaynatılarak kavrulan unun üzerine dökülür.Içine istenirse ezilmiş ceviz de konabilir. Soğuduktan sonra elle yoğrulup parmaktan kalın rulolar halinde yuvarlanarak servise hazır hale getirilir,
EK BİLGİ:
Bu tatlının patenti, Kebapçı Kadir lokantası tarafından alınmıştır.