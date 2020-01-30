BİR SORU BİR CEVAP

Bir kimse kiraladığı taşınır veya taşınmaz bir malı sahibinin izni olmadan üçüncü bir şahsa kiralayabilir veya kullandırabilir mi?

Taraflar, kira sözleşmesinde yer alan şartlara uymak zo¬rundadırlar. Buna göre kiraya veren kişi; malını kiraya verirken hangi amaçla kullanılacağını belirlemiş ve üçüncü şahıslara kiraya vermemesini şart koşmuşsa kiracının bu şarta uyması gerekir. Ancak kira sözleşmesinde ev, dükkân, depo, nakil aracı gibi taşınır veya taşınmaz malın hangi amaçla kullanılacağı açık bir şekilde belirtilmemişse, kira akdi geçerli olur ve o bel¬denin örfü esas alınır. Şayet örf, kiracının bunu başka birisine kiraya vermesine ve dilediği gibi kullanmasına imkân tanıyor¬sa; kiracı, kiraladığı malı bir başkasına kiraya verebileceği gibi, herhangi bir ek ücret ödemeden dilediği gibi kullanmasına da izin verebilir. Günümüzde ise malın sadece kiracı tarafından kullanılması şeklinde bir örf oluşmuş¬tur. Kiralanan malın başkasına devri için mal sahibinden izin alınması gerekir.



AYET

“Şüphesiz Allah, ağaç altında sana bîat ederlerken inanan¬lardan hoşnut olmuştur. Gönüllerinde olanı bilmiş, onlara hu¬zur, güven duygusu vermiş ve onlara yakın bir fetih ve elde edecekleri birçok ganimetler nasip etmiştir. Allah mutlak güç sahibidir, hüküm ve hikmet sahibidir” (Fetih, 48/18-19)



HADİS

Ubâde b. Sâmit (r.a.) der ki: “Bizler bir mecliste otururken Resûlullah (s.a.s.) bize şöyle buyurdu: Allah’a hiçbir şeyi ortak koşmayacağınıza, hırsızlık yapmayacağınıza, zina etmeyeceği¬nize, çocuklarınızı öldürmeyeceğinize, birbirinize iftira etmeye¬ceğinize, iyi işlerde bana karşı gelmeyeceğinize dair bana biat ediniz/söz veriniz!”’



DUA

“Allah’ım! Sana teslim olan bir kalp, doğru sözlü bir dil ve dosdoğru bir ahlak istiyorum”

