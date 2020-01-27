BİR SORU BİR CEVAP

Sahur yemeğinin dindeki önemi nedir?



Sahur yemeği, oruç tutacak kişilerin imsak vaktinden önce gece yedikleri yemektir. Hz. Peygamber (s.a.s.) sahura kalkmış ve bunu ümmetine de tavsiye etmiştir. Resûlu Ekrem (s.a.s.), sahur yemeğinde “bereket” olduğunu ifade etmiş ve sahur yemeğinin, Müslümanların orucu ile Ehl-i Kitabın orucu arasındaki en önem¬li farklardan biri olduğunu belirtmiştir. Onun sahurla ilgili söz ve uygulamalarından hareketle fakihler, sahura kalkmanın ve sahuru geciktirmenin sünnet olduğunu söylemişlerdir.

Âlimler, sahurun oruca dayanma gücü verdiğini, maddi-manevi bereketlere vesile olacağını bildirmişlerdir. Çünkü kişi sahura kalkmakla seher vaktini uyanık geçirmiş ve bu va¬kitte hem dua hem de istiğfar etmek suretiyle cennet ehlinin özelliklerine sahip olmuştur. (Zâriyât, 51/18) Bu şekilde manevi lezzetlerle başlanan oruç daha canlı, daha şevkli tutulur. Bu tür maddi-manevi bereketleri olan sahur, ihmal edilmemelidir.



AYET

“Süleyman’ın emrine de onun isteğine göre, içinde bereket¬ler yarattığımız yere doğru esmek üzere güçlü rüzgârı verdik. Biz her şeyi biliriz .” (Enbiya, 21/81)



HADİS

İbn Abbas’tan (r.a.) rivayet edildiğine göre Hz. Peygamber (s.a.s.) şöyle buyurmuştur: “Bereket yemeğin ortasına iner. Bu sebeple tabağın ortasından değil, kenarlarından yiyiniz.”



DUA

“Rabbimiz! Nurumuzu arttır, eksiltme ve bizi bağışla. Şüphesiz senin her şeye gücün yeter.” (Tahrim, 66/8)