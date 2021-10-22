Küme evlerde doğalgaz sevinci yaşanıyor

İmar dışında bulunan ancak yapı kayıt belgesi olan Çünür Mahallesindeki ITSO Ekonomi Kampusu arkasındaki Küme Evler bölgesinde doğalgaz sevinci yaşanıyor.

İmar dışında bulunduğu gerekçesiyle bölgeye Torosgaz tarafından doğalgaz hizmeti verilemiyordu. Isparta Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen’in sorunun çözümü için Ankara’da ve belediye meclisindeki girişimleri ile alınan kararlar sonrasında bölgede Torosgaz tarafından altyapı çalışmaları gerçekleştirildi, doğalgaz hatları döşendi, ev sahipleri ise Torosgaz’a abonelik müracaatlarını gerçekleştiriyor.

Isparta Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen, küme evler bölgesindeki doğalgaz hattı çalışmalarını inceledi, vatandaşlarla bir araya geldi.

Vatandaşların çay içmeye davet ettiği ve ‘hoş geldin, sözünü yerine getirdin, Allah razı olsun. En büyük başkan, bizim başkan’ diyerek karşıladığı Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen, “Yıllardır beklediğiniz doğalgazınız hayırlı olsun” dedi. Ana hattın çekildiğini ve bağlantıların yapılacağını dile getiren Başkan Başdeğirmen, doğalgazın yanı sıra vatandaşların daha önce talep ettiği isteklerinde bahar aylarıyla birlikte yapılacağını söyledi.

Verdikleri sözleri bir bir yerine getirdiklerini kaydeden Başkan Başdeğirmen, “Havalar iyice soğumaya başlamadan sizlere doğalgaz verilmeye başlanacak. Sizlerde evlerinizdeki düzenlemelerinizi yapın. Güle güle sağlıkla huzurla oturun” dedi.

Başkan Başdeğirmen’in yaptığı çalışmaları yakından takip ettiklerini ve takdirle karşıladıklarını dile getiren mahalle sakinleri de doğalgaza kavuşmanın mutluluğunu yaşadıklarını kaydederek teşekkür ettiler. Vatandaşlar, “Büyük bir sevinç yaşıyoruz. Doğalgazımız da geldikten sonra sorunumuz kalmıyor. Biraz da biz rahat edelim. Yaptıklarınızı inkâr edemeyiz. Sadece buraya değil, şehrimize çok güzel hizmetler yapıyorsunuz” görüşlerinde bulundular.





