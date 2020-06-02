Kızıldağ Milli Parkımız siz değerli misafirlerimizi ağırlamak için kapılarını açmıştır....Sağlıklı Bereketli Mutlu doğayla iç içe bir yaz geçirmeniz dileğiyle....Çadırlarımız yarın itibariyle hizmete açılıyor...İçerisinde;3kişilik yatak4 kişilik kamp masa ve sandalyesiBuzdolabıAydınlatma bulunmaktadır...Elektirik ücreti almıyoruz.Günlük çadır ücreti 100 tl dir.Keyifle vakit geçirebileceğiniz profosyonel kamp çadırlarımızda rezervasyon için 0 544 316 22 11 numaralı telefondan bilgi alabilirsiniz...