Kızıldağ Milli Parkımız siz değerli misafirlerimizi ağırlamak için kapılarını açmıştır....
Sağlıklı Bereketli Mutlu doğayla iç içe bir yaz geçirmeniz dileğiyle....
Çadırlarımız yarın itibariyle hizmete açılıyor...
İçerisinde;
3kişilik yatak
4 kişilik kamp masa ve sandalyesi
Buzdolabı
Aydınlatma bulunmaktadır...
Elektirik ücreti almıyoruz.
Günlük çadır ücreti 100 tl dir.
Keyifle vakit geçirebileceğiniz profosyonel kamp çadırlarımızda rezervasyon için 0 544 316 22 11 numaralı telefondan bilgi alabilirsiniz...