Türkiye Kamu Sen Genel Kurulunun ve Genel Başkan Önder KAHVECİ'nin TÜRKİYE KAMU- SEN Isparta İl Temsilciliği görevine Türk Tarım Orman- Sen Şube başkanı ve TÜRKAV üyesi Süleyman Hilmi YILMAZ atandı.Bugün eski Başkan Ali BALABAN’dan görevi devraldı.