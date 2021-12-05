ISPARTA KAMU-SEN İL TEMSİLCİLİĞİNDE YENİ DÖNEM
Türkiye Kamu Sen Genel Kurulunun ve Genel Başkan Önder KAHVECİ'nin TÜRKİYE KAMU- SEN Isparta İl Temsilciliği görevine Türk Tarım Orman- Sen Şube başkanı ve TÜRKAV üyesi Süleyman Hilmi YILMAZ atandı.
Bugün eski Başkan Ali BALABAN’dan görevi devraldı.
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