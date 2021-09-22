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ISPARTA'NIN GASTRONOMİ ROTASI GASTRO ANTEP MUTFAĞI

Gastro Antep, Gaziantep ve doğu mutfağını Isparta'ya getirdi

ISPARTA'NIN GASTRONOMİ ROTASI GASTRO ANTEP MUTFAĞI
ISPARTA
G.Tarihi: 21.09.2021 21:55
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''YÖRESEL YEMEKLERE GİDEN ROTANIZ ISPARTA'DA GASTRO ANTEP MUTFAĞI''

Gaziantep hâlâ yaşanılan en eski kentlerden biridir bu sayede geniş bir kültürel hazineye sahiptir.
 
Mutfak lezzetleriyle UNESCO Yaratıcı Şehirler Ağı'na Türkiye’den ilk giren şehir olan Gaziantep denince, baklava, fıstık ve kale akla gelmektedir. Gezilecek pek çok yeri ve tadılacak pek çok lezzeti vardır.
 
Gaziantep’in mutfak kültürü çok fazla gelişmiştir. Antep deyince akla ilk gelen baklava olsa bile, et yemekleri illerin bir çoğu ile yarışmaktadır.
 
Antep mutfağında çorbalar, etler ve tatlılar özel bir yere sahiptir. Tatlı, tuzlu, hamur işi, et yemeği gibi pek çok yemek çeşidini Gaziantep’te bulmanız mümkündür. Ama… Isparta’da yaşıyorsanız gezilecek tarihi yerleri dışında yemeklerini yemek için taa Gaziantep’e gitmenize gerek yok…!
 
Çünkü... Gastro Antep Mutfağı’nın Isparta’da bulunan şubesi, otantik atmosferi, dost canlısı personeli ve yaklaşık 250 özgün doğu mutfağı yöresel lezzetlerini hazırlayabilen  Chef Usta’ları bulunuyor. Chef’lerin yaptığı menüler, ustalık ve yörenin baharatları ile buluşunca oldukça lezzetli hale geliyor. Ustalar ve çalışanları o yörenin insanı oldukları için de adeta Gaziantep'e gitmiş kadar oluyorsunuz.
 
2019 yılında Isparta'ya kazandırılan bu lezzetleri tatmaya sizleri de Gastro Antep Mutfağı’na  davet ediyoruz.

Gastro Antep Mutfağı Adres: Bahçelievler mahallesi 141. cadde No: 3 ISPARTA ( Böcüzade Parkı Karşısı )
 Rezervasyon Telefon Numarası:   0246 250 27 00  

AFİYET OLSUN...!

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YÖRE MUTFAĞINA AİT EK BİLGİLER

Gastros (mide) ve nomos (yasa, kural) kelimelerinin birleşiminden ortaya çıktığı varsayılan yani kökeni Antik ülkelere kadar giden  gastronomi, gıda bilimini, pişirme tekniklerini, beslenme gerçeklerini, lezzeti ve ayrıca yemek yerken aldığımız tüm tat ve kokuyu kapsayan çok geniş bir kavram...
Ayrıca  “Yemek yerken insanla ilgili her şeyin bilgisi ve anlayışı” olarak da tanımlanır.
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 Antep Yemekleri
 Antep yemekleri hem önceki kültürlerden hem de sınır şehirlerinden oldukça etkilenmiştir. Kültürel değerlerinin, bakırcılar çarşının yanında yemeklerini tatmak içinde Antep’e gidilebilir. Antep yemekleri içinde et yemekleri oldukça önemli bir yer tutar. Kebapları ise sevilerek tüketilmektedir. Yörenin lezzetli etleri de yemeklere kebaplara ayrı bir lezzet katmaktadır. Antep fıstığının sadece tatlılarda değil, yemeklerde bile kullanıldığı bir mutfak kültürü vardır. Adana, Kilis mutfağındaki yemekler ile benzer yemeklerde bulunmaktadır.
 
Gaziantep’te yöresel pek çok çorba yemeği bulunur. Bunun dışında et yemekleri de Tatlılar ise Gaziantep denildiğinde ilk akla gelen lezzetler olacaktır. Gaziantep yemeklerinden bazıları şunlardır;

 Beyran
 Beyran yemeğine çorba da denir, yemekte denir. Çünkü sulu kıvamda bir yemektir. Ama içindeki zengin malzemesi ve yoğunluğu düşünüldüğünde sadece çorba demek yetersiz kalacaktır. Son derece lezzetli ve tek başına bile doyurucu bir yemek çeşididir. Gaziantep yöresinin en popüler yemeğidir.
 Beyran çorbası kuzu etinin gerdan veya incik kısmından yapılmaktadır. Bunun yanında pirinç ve çeşitli baharatlar ile zenginleştirilir. Oldukça şifalı ve aynı zamanda lezzetli bir gıdadır. İçene katılan sarımsak ise tam bir şifa kaynağıdır. Doğal antibiyotik olması nedeniyle özellikle kış aylarında tüketilmesi son derece faydalı olacaktır.

 İçli köfte
 Lezzeti eşsiz, yapımı zor olan bir yemektir. Oldukça lezzetli olan içli köfte Kilis mutfağından Gaziantep mutfağına geçmiş bir yemek kültürüdür. İçinde ince bulgur ve irmik bulunmaktadır. Bunun yanında salça, kıyma, soğan, maydanoz ve ceviz ile eşsiz bir lezzet elde edilir. Yuvarlak veya yumurta şeklinde yoğurulabilir. İçli köfte isteğe göre haşlama veya kızartma formunda yapılmaktadır. Bayram günlerine Gaziantep’te evlerde mutlaka içli köfte yapılmaktadır.

 Şıhıl mahşi
 Şıhıl mahşi zengin bir içeriğe sahip olan kabak dolmasıdır. Dolmanın içinde kıyma, soğan, salça, maydanoz, haşlanmış nohut ve çam fıstığı bulunmaktadır. Hazırlanan harç önceden kızartılan kabakların içine doldurulur. Daha sonra pişirilerek servis edilmektedir. Ayrıca içinde çeşitli baharatlarda bulunur. Servis yapılmadan önce üzerine sarımsaklı yoğurtta dökülür.

 Yuvalama
 Yuvalama pek çok yörede adı duyulmuş lezzetlerden bir tanesidir. Ama bu yemek Gaziantep yöresinde bir başka lezzetli olmaktadır. Yuvalama çorba gibi sulu bir gıdadır. Düğünlerde genellikle yuvalama yapılmaktadır. Kıyma ve nohut ve etin bir araya geldiği hem lezzetli hem de doyurucu bir yemektir.

 Alinazik
 Gaziantep yöresi, tıpkı Adana gibi et kültürüne önem veren bir şehirdir. Mutfak zenginlikleri arasında kebaplarda ayrı bir yer tutmaktadır. Ali nazik közlenmiş patlıcan ile yapılan bir kebap yemeğidir. Kıyma, sarımsak, yoğurttun harika bir bileşimi ile oluşur. Oldukça lezzetli bir yemektir.

 Malhıtalı Aşı
 Kırmızı mercimek ve bulgur ile hazırlanan bir çorbadır. Soğan, salça ve tereyağı ile yemeğin tadı arttırılır. Çorba yanında turşu ile servis edilmektedir.

 Tennuri Çorbası
 Tennuri çorbası içeriği oldukça zengin bir çorbadır. Çorba et suyuna yapılır. İçerisinde ise nohut, pirinç, soğan, mercimek ve un bulunur. Tüm lezzetler bir arada harmanlanarak tennuri çorbası yapılır.

 Baklava
 Sadece Türkiye’de değil dünyada bilinen bir lezzette, baklavadır. Baklava cevizli veya Antep fıstıklı olabilir. Ama Gaziantep’te baklava yeniyorsa yöreye özgü bir lezzet olan Antep fıstığı ile tüketilmelidir. Kat, kat ve incecik açılan baklavanın tadın doyum olmaz. İçindeki tereyağı da baklavaya ayrı bir lezzet katmaktadır.

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Trkiye-nin-UNESCO-tarafndan-gastronomi-dalnda-yaratc-ehirler-ana-dahil-edilen-kenti-Gaziantep-Hatay-

Trkiye-nin-UNESCO-tarafndan-gastronomi-dalnda-yaratc-ehirler-ana-dahil-edilen-kenti-Gaziantep-Hatay-

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