DUYURU METNİ



Bilindiği üzere, İl Müdürlüğümüz ile Isparta İl Milli Eğitim Müdürlüğü işbirliğinde Toplum Yararına Program kapsamında; uygulanacak olan (MEB)’e bağlı resmi okulların temizliği ve güvenliği konulu program başvuruları 11 Ağustos - 15 Ağustos 2020 tarihleri arasında devam etmekte idi.



T.C. Sağlık Bakanlığı Bilim Kurulu ve T.C. Milli Eğitim Bakanlığının 12 Ağustos 2020 tarihinde aldığı karar üzerine MEB’e bağlı okulların açılış tarihleri 21 Eylül 2020 tarihine ertelenmesi nedeniyle, TYP başvuruları geçici süre ile durdurulmuş olup, okulların açılış tarihine göre yeniden başlatılmak üzere, Toplum Yararına Program ileri bir tarihe ertelenmiştir.



Kamuoyuna önemle duyurur.





ISPARTA ÇALIŞMA VE İŞ KURUMU İL MÜDÜRLÜĞÜ

