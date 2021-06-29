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Isparta İl Sağlık Müdürlüğü'nden Önemli Duyuru

Isparta İl Sağlık Müdürlüğü'nden Önemli Duyuru
ISPARTA
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 YENİDOĞAN CANLANDIRMA PROGRAMI (NRP) BASIN BÜLTENİ
 
 
Tüm dünyada yılda 4 milyon yenidoğan ölmekte ve bunların %23'ü doğum sonrası solunum durmasına bağlı kaybedilmektedir. Dünyada olduğu gibi ülkemizde de solunum durması(asfiksi) temel bir yenidoğan sorunu olmayı sürdürmektedir. Doğumu izleyen dakikalar bebeğin anne karnı  dışındaki yaşama uyum sağlamasına yardım edilmesi gereken kritik dakikalardır.Solunumu durmuş bir bebeğe yaşamın ilk birkaç dakikasında yapılan girişimlerin sonuçları, yaşamın niteliğini doğrudan etkileyerek tüm bir yaşam boyunca sürecek sonuçlar doğurur. Her yenidoğanın, yeterli bir canlandırma hakkı vardır. Bu ise; doğum odasında uygun gereçlerin her an hazır olmasıyla birlikte, burada çalışan sağlık personelinin yenidoğan canlandırmada becerili olmalarını ve bir ekip olarak uyumlu çalışabilmelerini gerektirir.
 
Sağlık Bakanlığı tarafından 1998 yılında başlatılmış olan Yenidoğan Canlandırma Programı (NRP) ile ülkemizde; Yenidoğan Canlandırma Programı (NRP) kapsamında yer alan uygulayıcı ve eğitici eğitimleri Türkiye geneline yaygınlaştırılarak, sağlık personeli (Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanları, Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanları, Anestezi Uzmanları, Pratisyen Hekimler, Ebeler, Hemşireler, Anestezi Teknisyenleri v.s.) eğitilmiştir.
 
İlimizde, 22/24 Haziran 2021 tarihlerinde İl Sağlık Müdürlüğümüzde gerçekleştirilen Yenidoğan  Canlandırma Programı Uygulayıcı Eğitimimizde 20 kursiyer (7 Hekim ve 13 yardımcı sağlık personeli ) 3(üç) günlük eğitim sonunda yapılan teorik ve pratik sınavlar sonucunda sertifika almaya hak kazanmışlardır.
 
Yenidoğan Canlandırma Programı Uygulayıcı Eğitimi eğitimcileri olarak; kurs sorumlusu Ankara Şehir Hastanesinde görevli Doç.Dr.Ş. Suna OĞUZ, Niğde  İl Sağlık Müdürlüğünde görevli   Ebe Hacer KARAKUŞ ve  Hemşire Şerife YAVUZ,  Süleyman Demirel Üniversitesi’nde görevli Prof. Dr. Hasan ÇETİN, Prof.Dr. Gonca SANDAL’ ve Müdürlüğümüzde görevli Hemşire Helma APAYDIN VE Şehir Hastanesi Yenidoğan Yoğunbakımda  görevli Ebe Benan BERBER’e katkılarından dolayı teşekkür ediyoruz.
 
Isparta İl Sağlık Müdürlüğü’nün gerçekleştirmiş olduğu Yenidoğan Canlandırma Programı 24 Haziran 2021 tarihinde  kursiyerlere sertifika takdim töreni ile son bulmuştur.
Ankara ve Niğde İlinden eğitim için gelen Sağlık Bakanlığı Eğitimcilerine Sağlık Müdürlüğümüz adına teşekkür eder çalışma hayatlarında başarılar dileriz.
 
Yenidoğan Canlandırma Programı eğitimlerimiz İlimizin ihtiyaçları doğrultusunda tekrarlanacaktır.
           
             
                                                                       
                                                                                                                Dr. Mehmet KARAKAYA
                                                                                                                        İl Sağlık Müdürü

 
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