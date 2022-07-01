Isparta İl İstihdam ve Mesleki Eğitim Kurulu Toplantısı Gerçekleştirildi.

2022 yılı Isparta İl İstihdam ve Mesleki Eğitim Kurulu 3. toplantısı Vali Aydın Baruş başkanlığında Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlüğü’nde gerçekleştirildi. Toplantıya Belediye Başkan Yardımcısı Uğur Büyükçulcu, ISUBÜ Rektörü Prof. Dr.İbrahim Diler , kamu kurum ve kuruluş müdürleri, işveren ve meslek odaları temsilcileriyle işçi sendikaları temsilcileri katıldı.Toplantıda Isparta’nın Ocak-Haziran arası istihdam durumu ve gündem maddeleri detaylı bir şekilde değerlendirilirken toplantının ana gündem maddesi ise Mesleki Eğitim Merkezleri oldu.Isparta Valisi Aydın Baruş İl İstihdam ve Mesleki Eğitim Kurulu Toplantısının ana temasının Isparta’daki istihdam durumun iyileştirilmesi olduğunu kurul üyeleri ile paylaştı. Vali Baruş; “İşsizlik oranlarının yüksek olduğu özellikle genç nüfus gruplarının daha rahat iş bulabilmeleri ve ekonomimize katkı sunabilmelerini sağlamak amacıyla ilimizin istidam yapısının değerlendirilmesi hususunda iş verenlerimizle birlikte iş kur müdürlüğümüzün alabileceği tedbirleri de ele hep birlikte ele alacağız. Bu kapsamda sizlerin görüşleri bizler için çok önemlidir. Bu konuda şimdiye kadar yapmış olduğunuz katkılardan dolayı sizlere teşekkür ediyorum. Toplantımızın hayırlı olmasını diliyorum.” dedi.Toplantıda İŞ-KUR İl Müdürü Mustafa Höke Isparta’nın istihdam verilerini kurul üyeleri ile paylaşırken, Gül Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi okul müdürü Raziye Örenç okulu ile ilgili sunum gerçekleştirdi.