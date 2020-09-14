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Isparta il hıfzıssıhha kurulundan önemli kararlar...

Isparta il hıfzıssıhha kurulundan önemli kararlar...
ISPARTA
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İL HIFZISSIHHA KURULU KARARI
Karar No        :   2020  - 82 -
Karar Tarihi  :   11/09/2020
Isparta İl Hıfzıssıhha Kurulu 11.09.2020 Cuma günü saat 12.00’da Vali Vekili Ömer Faruk ATEŞ başkanlığında toplandı.
İçerisinde bulunduğumuz kontrollü sosyal hayat döneminde koronavirüs salgınıyla mücadelenin etkin olarak sürdürülebilmesi için alınan tedbirlere ve belirlenen kurallara riayet edilmesi elzemdir. 
Bu çerçevede İçişleri Bakanlığının Genelgesi doğrultusunda İl Hıfzıssıhha Kurulunun 30/05/2020 tarih ve 2020/36 sayılı Kararı ile şehirlerarası toplu ulaşım araçlarıyla (uçak, tren, otobüs vb.) yapılacak seyahatlerde Hayat Eve Sığar (HES) uygulaması üzerinden kod alındıktan sonra biletlemelerin yapılması zorunluluğu getirilmişti. Ancak uygulamada şehirlerarası yolcu taşımacılığı yapan bazı firmaların zaman zaman bu kurala riayet etmedikleri gelen şikayetlerden anlaşılmış olup aşağıdaki tedbirlerin alınması zaruri hale gelmiştir:
        1. Şehirlerarası yolcu taşımacılığı yapan firmalar (otobüs, midibüs, minibüs vb.) tarafından her türlü biletleme işlemi (internet-telefon üzerinden veya yüz yüze) esnasında müşterilerden HES kodu talep edilmesi ve HES kodu olmadan bilet satışı yapılmamasına, 
        2. Şehirlerarası yolcu taşımacılığı yapılan araçlara yolcu alınma esnasında da yolcuların HES kodunun kontrol edilmesi, araca binmesinde herhangi bir sakınca olmadığı anlaşılan yolcuların araçlara binebilmesine, 
        3. Gerek bilet satışı gerekse araca alınma esnasındaki HES kodu kontrolünde; Covid-19 tanılı ya da temaslısı olduğu tespit edilen kişiler için gerekli bildirimin ilgili firma yetkililerince kolluk birimlerine ve sağlık kuruluşlarına yapılmasına,
        4. Başta trafik birimleri olmak üzere kolluk birimlerimizce HES kodu olmaksızın bilet satışı yapılmaması ve şehirlerarası yolcu taşımacılığı yapılan araçlara yolcu alınmaması hususları etkin şekilde denetlenmesine,
        5. Yapılan denetimler sonucunda HES kodu olmayan yolcuya bilet satışı yapan firmalara Vali/Kaymakamlar tarafından gerekli idari para cezası uygulanacak olup HES kodu olmaksızın yolcu kabul eden araçların ise 10 gün süre ile seferden men edilmesine,
        6. Denetimler sonucunda Covid-19 tanılı veya temaslısı olduğu halde HES kodu olmadan şehirlerarası toplu taşıma araçlarıyla seyahat ettiği tespit edilen kişilerin İçişleri Bakanlığının ilgili Genelgesi ve İl Hıfzıssıhha Kurulunun 11/09/2020 tarih ve 2020/81 sayılı Kararı çerçevesinde Valilikçe belirlenen yurt veya pansiyonlarda zorunlu izolasyona tabi tutulmasına,
        Konu hakkında gerekli hassasiyetin gösterilerek uygulamanın yukarıda belirtilen çerçevede eksiksiz bir şekilde yerine getirilmesinin sağlanması ve mağduriyete neden olunmamasına, alınan kararlara uymayanlara Umumi Hıfzıssıhha Kanununun ilgili maddeleri gereğince idari işlem tesis edilmesi ve konusu suç teşkil eden davranışlara ilişkin Türk Ceza Kanununun 195 inci maddesi kapsamında gerekli adli işlemlerin başlatılmasına;
      Yukarıda alınan kararların ivedilikle planlanmasına/uygulanmasına, tüm kolluk ve belediye zabıtası birimleri ile ilgili kurum ve kuruluşlarımız tarafından konunun takip edilerek uygulamada herhangi bir aksaklığa meydan verilmemesine, 
 Alınan bu kararın bilgi için Valilik Makamına; gereği için Belediye Başkanlığına, tüm Kaymakamlıklara ve İlçe Belediye Başkanlıkları ile ilgili kurum ve kuruluşlara gönderilmesine oybirliği ile karar verilmiştir.
❗Unutmamalıyız ki alınan tüm tedbirlerin ne kadar süreceğini, bizlerin tedbirlere uymadaki ısrarı belirleyecektir.
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