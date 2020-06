İL HIFZISSIHHA KURULU KARARI

Karar No : 2020 - 50 -

Karar Tarihi : 05/06/2020

Isparta İl Hıfzıssıhha Kurulu 05.06.2020 Cuma günü saat 17.00’da Vali Ömer SEYMENOĞLU başkanlığında toplandı.

Tüm dünyada devam eden ve fiziksel temas, solunum vb. yollarla çok hızlı bir şekilde bulaşarak enfekte olan insan sayısını hızla artıran Koronavirüs (Covid-19) salgınının toplum sağlığı açısından oluşturduğu riski yönetebilmek adına sosyal hareketliliği ve insanlar arası teması azaltarak sosyal izolasyonu sağlamak hayati önem taşıyan, Dünya Sağlık Örgütü tarafından “pandemi” ilan edilen Koronavirüs (Covid-19) salgınından kaynaklanan olumsuzlukların önlenmesi amacıyla bugüne kadar birçok tedbir alınmıştır.

Ülkemizdeki vaka artış hızı, Koronavirüs salgınının etkilerindeki azalma, iyileşen vaka sayısındaki artış, yoğun bakım ve entübe hasta sayısındaki azalma vb. yönde kaydedilen olumlu gelişmeler ile normalleşme sürecine geçilmiş ve anılan salgınla ilgili tedbirler yeniden değerlendirilmiştir.

COVID-19 pandemisi kapsamında enfeksiyon bulaşma riskini azaltmak Özel Okul Öncesi Eğitim Kurumları Özel Öğretim Kursları ve Özel Muhtelif Kurslarında Koronavirüs (COVİD-19) bulaş açısından risk oluşturması sebebiyle belirtilen yerlerde uyulması gereken kurallar yeniden değerlendirilmiştir.

Bu kapsamda;

Özel Okul Öncesi Eğitim Kurumları Özel Öğretim Kursları ve Özel Muhtelif Kurslarda aşağıda belirtilen kurallara uyulmasına;

Genel Düzenlemeler:

1.Okullar açılmadan önce okullarda kullanılacak alanlar belirlenmelidir. Bu alanlarda doğal havalandırma koşullarının sağlandığından emin olunmalıdır.

2.Sosyal mesafe kuralı ile ilgili yönlendirme ve işaretleme gereken alanlar tespit edilerek işaretlenmelidir.

3.Görünür yerlere Covid-19 önlemleri ile ilgili bilgilendirici afişler (el yıkama, tıbbi maske kullanımı, okul içinde uyulması gereken kurallar vb.) asılmalıdır.

4.Su ve sabuna erişim olmayan alanlarda dezenfeksiyon için kullanılacak el dezenfektanı yeterli değilse artırılmalıdır.

5.Birden fazla işlemde kullanılacak malzemeler kullanım öncesinde dezenfekte veya sterilize edilmelidir.

6.Asansörleri kullanılması planlanan okullarda sosyal mesafe kurallarına uygun kullanım sağlanmalı (kişi sayısı sınırlandırılmalı) asansör giriş ve içerisinde yeni kullanım kuralları tabelalar ile bildirilmelidir.

7.Şüpheli vaka tanımına uyan personel ya da öğrenci tespit edilmesi halinde her okul için önceden tespit edilmiş bir İzole oda nakil öncesinde kullanılmak üzere ayarlanmalıdır.

8.Okullarda öğrenci kabulüne uygun güvenlik ve hijyen koşulları sağlanmalı, okullar hizmete başlamadan önce tamamen dezenfekte edilmeli ve bu İşleme ilişkin belgeler il müdürlüklerine teslim edilmelidir.

9.Okuldaki tüm ortamların planlanan çerçevede periyodik olarak dezenfekte edilmesi sağlanmalıdır.

10.Okula kayıtlı bulunan öğrencilerin hizmet almaya devam edip etmeyeceği ve hizmet alacakların hangi tarihten itibaren devam edeceği tespit edilmelidir.

11.Sınıflarda sınıf kontenjanının yarısı kadar sayıda öğrenci bulunması sağlanmalıdır.

12.Ortak kullanım alanlarında aynı anda o alan için belirlenen kontenjanın yarısı kadar öğrenci bulunmalıdır.

13.Öğrencilerin uyku saatinde kampet veya yataklarının arasında en az 1,5 metre mesafe bırakılmalıdır.

14.Her gün tüm yaşam alanlarında aynı öğrenciler bir arada olmalıdır. Gruplar arası geçişe izin verilmemeli ve gruplardan sorumlu personelin diğer gruplarla temas etmemesi sağlanmalıdır.

15.Okuldaki tüm hizmet alanlarında sosyal mesafe kuralına dikkat edilmelidir.

16. Özellikle eller ile sık dokunulan yüzeylerin (kapı kolları, aydınlatma düğmeleri gibi) ve ortak kullanım alanlarındaki tuvalet ve lavaboların temizliği günde en az iki kez yapılmalıdır.

17.Faaliyetlerde kullanılan oyuncak gibi araç gereçler her akşam sağlık birimlerince uygun bulunan dezenfektan malzemeleri ile temizlenmelidir.

18.Sınıf temizlenirken eldiven kullanılmalı ve odanın temizliğinden hemen sonra eldiven çıkarılmalı ve çöp kutusuna atılmalıdır. Eldiven çıkarıldıktan sonra eller su ve sabunla yıkanmalı veya el antiseptiği ile ovalanmalıdır.

19.Her odanın temizlik bezleri ayrı olmalıdır.

20.Sınıflar 40 dakikada bir havalandırılmalıdır.

21.Mutfak araç-gereçleri her kullanım sonrasında su ve deterjanla yıkanmalı ve sonraki kullanımına kadar temiz bir ortamda saklanmalıdır.

22.Yapılan tüm dezenfeksiyon işlemleri ile kullanılan malzemeler kayıt altına alınmalıdır.

23.Gruplar dönüşümlü olarak bahçeye çıkarılmalı ve grup odaları temizlenmelidir.

24.Kurumlarda klima ve her türlü iklimlendirme sistemleri kullanılmamalı, kullanılması durumunda ise periyodik olarak dezenfekte edilmeli, filtreleri temizlenmeli veya değiştirilmelidir.

25.Çöpler hijyen kurallarına göre saklanmalı ve atılmalıdır.

26.Kullanılan tıbbi tıbbi maske ve eldivenlerin atık kutularına atılmasının ve bu malzemelerin tıbbi atık olarak imha edilmesi sağlanmalı, çöp kovalarının üzeri kapalı tutulmalıdır.

27.Okullara evlerden oyuncak ve kitap gibi malzemeler kabul edilmemelidir.

28.Kayıt kabul işlemleri okulda öğrencilere hizmet verilmeyen zamanlarda yapılmalıdır.

29.Veli toplantıları ile okul içinde veya dışında yabancı kişilerin katılımı ile yapılacak organizasyonlara ara verilmelidir.

30.Velilerin çocuklarını bırakır ve alırken sosyal mesafeye uymaları amacı ile okul girişine belirleyici işaretler konulmalıdır.

31.Sivil savunma planlarına Covid-19'a ilişkin güncellemeler eklenmeli ve il müdürlüklerine bildirilmelidir.

Personel ile İlgili Önlemler:

1.Okul müdürü tarafından Covid-19 ve korunma yolları hakkında personele bilgilendirme yapılmalıdır.

2.Personelin girişte uzaktan ateş ölçer ile ateşi ölçülmeli ve kayıt altına alınmalıdır.

3.Okul personelinin tamamı tıbbi maske kullanmalı ve tıbbi maskeler düzenli aralıklarla değiştirilmelidir.

4.Personelin okul İçinde ve dışında giydikleri kıyafet farklı olmalıdır.

5.Personel mesai saatleri içerisinde okul dışına çıkmamalıdır.

6.Hastalık belirtisi gösteren personel izolasyon odasına alınmalı ve ilgili tüm tedbirler alınarak sağlık kuruluşuna yönlendirilmelidir.

Çalışma Ortamının Düzenlenmesi:

1.Ofislerde, sınıflarda ve bekleme alanlarında sandalye ve koltuklar arasında mesafe bırakılmalıdır.

2.Sınıflarda giriş ve çıkışlarda sosyal mesafenin korunarak hareket edilmesinden sınıf öğretmenleri ve nöbetçi yöneticiler sorumlu olacaktır.

Güvenlik Noktaları ve Okula Girişlerin Düzenlenmesi:

1.Okul içerisine girişlerde personel tarafından ateş ölçümü yapılmalıdır.

2.Okul ve ders giriş çıkışlarında, yığılma ve kalabalıkların önlenmesi için şubelere göre farklı saatler belirlenmelidir.

3.Zorunlu haller dışında binaya ziyaretçi (veli dahil) kabul edilmemelidir.

4.Mal kabulü kurum bahçe kapısında yapılmalı, ürünler dezenfekte edildikten sonra binaya alınmalıdır.

Servis Araçları İçin Yapılacak Düzenlemeler:

1.Servis araçlarının özellikle sık temas eden yüzeyleri başta olmak üzere temizliği günde en az iki kez yapılmalıdır.

2.Servis taşıma kapasitesi sosyal mesafe göz önüne alınarak planlanmalıdır.

3.Araç girişlerine el dezenfektanı yerleştirilmelidir.

4.Seyahat süresince araç içerisinde şoför ve tüm yolcuların tıbbi maske takmaları sağlanmalıdır.

Yemekhane/Kantin[Yiyecek Otomatı ve Su Sebillerinin Kullanımları ile İlgili Düzenlemeler:

1.Yemekhane görevlilerinin hijyen kurallarına uygun servis yapması sağlanarak yemekhane alanı masa düzenine uygun şekilde ayarlanmalıdır.

2.Öğrenciler yemekhaneye kendi grupları ile gitmeli, öğrencilerin aynı masada oturmaları halinde aralarında en az I metre mesafe olmalıdır.

3.Yemekhane görevlilerinin tek kullanımlık tıbbi maske, eldiven, bone, önlük vb. malzeme kullanmaları, hijyen ve sosyal mesafenin korunması kurallarına uygun servis yapmaları sağlanmalıdır.

4.Okul bünyesinde bulunan yemekhane, kantin, büfe vb. yerlerde tıbbi maske kullanımı, hijyen ve sosyal mesafenin korunması ile ilgili tedbirlere uyulmalı, buralarda tek kullanımlık bardak, tabak, çatal, bıçak, kaşık vb. malzemeler kullanılmalıdır.

Öğrenciler ile İlgili önlemler:

l.Grip veya benzeri bulaşıcı hastalığı olan öğrenciler okula kabul edilmemelidir.

2.Öğrenciler okula geldiğinde kıyafetleri değiştirilmeli ve elleri dezenfekte edilmelidir.

3.Okula girişte, okuldan ayrılırken ve gün içinde öğrencilerin ateşi ölçülmeli ve kayıt altına alınmalıdır.

4.Öğrencilere ait eşyalar özelleştirilmeli, öğrencilerin birbirilerinin eşyasını kullanmasına müsaade edilmemelidir.

5.Öğrencilere oyunlarla sosyal mesafe öğretilmelidir.

6.Öğrencilere elleri düzenli yıkamak ve dirseğe hapşırmak gibi doğru sağlık davranışı eğitimleri verilmelidir.

7.Hastalıklar, bulaşma yolları ve dikkat edilecek hususlar, oyunlarla ve öğrencilerin yaş ve gelişim özelliklerine uygun olarak anlatılmalıdır.

8.Okula geldikten sonra gün içerisinde herhangi bir hastalık belirtisi gösteren öğrenci izolasyon odasına alınmalı ve uygun tedbirlerle ailesine teslim edilmelidir. Aile, sağlık kuruluşuna yönlendirilerek sonucun takibi yapılmalıdır.

Ailelerin Alması Gereken Önlemler:

1.Aile hasta çocuğu okula getirmemelidir.

2.Aile çevresinde Covid-19 tespiti durumunda okula bilgi verilmelidir.

3.Aile, okulda hastalık belirtisi gösteren çocuğunu sağlık kuruluşuna götürmeli, çocuğun sağlık durumu okula bildirmelidir.

4.Çocukların günlük ateş ölçümü yapılmalı ve hastalık belirtileri takip edilmelidir.

5.Çocuklarını servis aracı ile okula gönderecek aileler, servis aracı için gerekli tedbirlerin alınıp alınmadığını kontrol ve takip etmelidir.

Yukarıda alınan kararların ivedilikle planlanmasına/uygulanmasına, tüm kolluk ve belediye zabıtası birimleri ile ilgili kurum ve kuruluşlarımız tarafından konunun takip edilerek uygulamada herhangi bir aksaklığa meydan verilmemesine,

Alınan bu kararın bilgi için Valilik Makamına; gereği için Belediye Başkanlığına, tüm Kaymakamlıklara ve İlçe Belediye Başkanlıkları ile ilgili kurum ve kuruluşlara gönderilmesine oybirliği ile karar verilmiştir. 05.06.2020