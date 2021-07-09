İŞTE ISPARTA'NIN YENİ EMNİYET MÜDÜRÜ



Isparta Emniyet Müdürü Metin Akay’ın Merkeze çekilmesinin ardından Isparta Emniyet Müdürlüğüne - Zonguldak Emniyet Müdürü Ahmet Metin Turanlı atandı.



Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın imzasıyla, Emniyet Müdürleri Atama Kararnamesi Resmi Gazete’de yayımlandı. 33 ilin emniyet müdürü değişti. Peki, Isparta İl Emniyet Müdürlüğüne Cumhurbaşkanlığı kararnamesiyle atanan Isparta Yeni Emniyet Müdürü Ahmet Metin Turanlı kimdir?



İŞTE EMNİYET MÜDÜRÜ AHMET

METİN TURANLININ ÖZGEÇMİŞİ

Eski Emniyet Müdürü Selami Altınok’un 7 Haziran seçimlerinde sonra kurulan geçici seçim hükümetinde İçişleri Bakanı olmasının ardından İstanbul Emniyet Müdürlüğü’ne Terörle Mücadele’den Sorumlu Emniyet Müdürü Mustafa Çalışkan getirilmiş, Çalışkan’dan boşalan Terörle Mücadeleden Sorumlu Emniyet Müdür Yardımcılığı’na İstihbarat Şube’den Sorumlu Emniyet Müdür Yardımcısı getirilen Ahmet Metin Turanlı, hem İstihbarat hem de Terörle Mücadele Şubesi’nin yanı sıra Bomba İmha ve İnceleme Şube Müdürlüğü ve Tanık Koruma Şubesi’nden de sorumlu Emniyet Müdür Yardımcısı olmuştu.

17-25 Aralık operasyonları öncesinde Turanlı’nın da FETÖ’nün hedefindeki isimlerden biri olduğu, ve dinlendiğini öğrenildi.

Sabah Gazetesi’nin bu dinlemelerle ilgili 4 Ocak 2016 tarihli haberde şöyle deniliyor.

İstanbul Organize Suçlarla Mücadele Şubesi'ndeki Paralel ekibin, 17 Aralık darbe girişimi öncesi kendilerinden olmayan İstihbarat Şubesi'ni dinlemesiyle ilgili soruşturmada şok itiraflar gündeme geldi. Bizzat dinlemeleri yapan polisler, kendilerine zorla yasa dışı dinleme yaptırdıklarını söyleyerek amirlerinden şikayetçi oldu. Dinlemelerin casusluk faaliyeti olduğunu anlayan polis memuru Haluk A. ise dinlemelerde görev alanların isimlerini tek tek savcılığa verdi. Haluk A. savcılığa verdiği ifadede, "Basit bir zimmet hadisesinden İstihbarat Şube yöneticilerini dinledik. Amirimim bana 'dinlediğin kişiler MİT Bölge Başkanlığı'na giderlerse bana haber ver' demesi üzerine ben konunun başka bir şey olduğundan şüphelendim. 15 yıl dinleme faaliyeti icra ettim, ilk defa bir dinleme konusundan çekindim" dedi. 17 Aralık'ın ardından Paralel ekibin tasfiyesi ile yaptıkları dinlemelerin casusluk faaliyeti olabileceği şüphesini yeni atanan Teknik Büro Amiri ile paylaştığını anlatan Haluk A., "Bu görevliler ayrı ayrı tarihlerde ve zamanlarda benimle beraber çalışırken zimmet konusu ile ilgili dinledikleri şahıslardan edindikleri bilgileri grup amirine, grup amiri de büro amirine aktarıyordu. Büro amiri de dışarıdaki ekiplere talimat veriyordu. Kısaca şunu söyleyebilirim. Basit bir zimmet konusu dışarıda bulunan hedef şahısları sokakta takiple neticeleniyordu. Bu konu ile ilgili olarak CMK 140 Madde ile ilgili karar olup olmadığını da bilemiyorum" diye konuştu. Nazmi Ardıç'ın başında olduğu Organize Şube tarafından casusluk amacıyla dinlenenler arasında Emniyet İstihbarat Daire Başkanı Engin Dinç, İstanbul İstihbarat Şube Müdürlüğü'nden sorumlu İl Emniyet Müdür Yardımcısı Ahmet Metin Turanlı, İstanbul İstihbarat Şube Müdürü Ömer Faruk Ataş da bulunuyor.