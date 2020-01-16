ISPARTA İL EMNİYET BASIN BÜLTENİ

Mimar Sinan Caddesi (101. Cadde), İsmet Paşa Caddesi (111. Cadde), Hastane Caddesi (112. Cadde), 6 Mart Atatürk Caddesi, Cumhuriyet Caddesi (118. Cadde),

Isparta İl Emniyet Müdürlüğü tarafından İçişleri Bakanlığı İller İdaresi Genel Müdürlüğünün 12.07.2019 tarih ve 23635644-249-E.12495 sayılı yazısına istinaden; İl Trafik Komisyon Başkanlığının 03/09/2019 tarih ve 2019/23 sayılı kararı ile;6- Hacı İbrahim Parlar Caddesi (113. Cadde),7- Hilmi Çakmakçı Caddesi (110. Cadde),8- Şehit Fethi Bey Caddesi (119. Cadde) ,9- Süleyman Demirel Bulvarı (102. Cadde),10- 116. Cadde,11- 114 Cadde (İstasyon, Hükümet Caddeleri) ,“KGYS Kameraları ile Hatalı Park Yapan Araçlara 09:00 ile 18:00 saatleri arasında Trafik Para Cezası Uygulanması” şeklinde karar alınmış olup alınan karar doğrultusunda karayollarında trafik düzenini sağlamak, trafik kazaları sonucunda meydana gelen ölüm ve yaralanmalar ile maddi kayıpları azaltmaya yönelik önlemler doğrultusunda belirtilen caddeler üzerinde özellikle park ihlali yapan araç sürücülerine KGYS ( Kent Güvenlik Yönetim Sistemi) kameraları ile 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunu’nun ilgili maddelerinden cezai işlem uygulanmaktadır. Vatandaşlarımızın mağdur olmamaları için kanunun ilgili maddelerine uymaları önem arz etmektedir.Kamuoyuna saygıyla duyurulur.