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Isparta için yüz yüze eğitim genelgesi

Isparta için yüz yüze eğitim genelgesi
ISPARTA
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Isparta Düğün Salonları

ISPARTA İL HIFZISSIHHA KURULU KARARI

  
Karar No        :   2021 - 07 -
Karar Tarihi :   12/02/2021
 
 
Isparta İl Hıfzıssıhha Kurulu 12.02.2021 Cuma günü saat 10.00’da Vali Ömer SEYMENOĞLU başkanlığında toplandı.
 
Koronavirüs (Covid-­19) salgınının toplum sağlığı ve kamu düzeni açısından oluşturduğu riski yönetme, sosyal izolasyonu temin, fiziki mesafeyi koruma ve hastalığın yayılım hızını kontrol altında tutma amacıyla Sağlık Bakanlığı ve Koronavirüs Bilim Kurulunun önerileri, Sayın Cumhurbaşkanımızın talimatları doğrultusunda birçok tedbir kararı alınarak uygulamaya geçirilmiştir.
 
Koronavirüs salgınıyla mücadele kapsamında 01.02.2021 tarihinde Sayın Cumhurbaşkanımızın başkanlığında toplanan Cumhurbaşkanlığı Kabinesinde alınan kararlar doğrultusunda; yüz yüze örgün eğitime kademeli olarak başlanması kararlaştırılmış, bu kapsamda yayınlanan İçişleri Bakanlığı İller İdaresi Genel Müdürlüğünün 03.02.2021 tarih ve 1969 sayılı “Koronavirüs Tedbirleri İstisnası Hk.” konulu Genelgesi gereği İl Hıfzıssıhha Kurulu tarafından 04.02.2021 tarihli ve 2021/04 sayılı Kararlar alınmıştır.
 
Konu ile ilgili olarak; Milli Eğitim Bakanlığı Temel Eğitim Genel Müdürlüğünün 05.02.2021 tarih ve 20218459 sayılı “Yüz Yüze Eğitim Uygulamaları” konulu yazısı ve Isparta İl Milli Eğitim Müdürlüğünün 10.02.2021 tarih ve 20436168 sayılı yazısını incelemek üzere toplanan İl Hıfzıssıhha Kurulu Toplantısında:     
 
15 Şubat 2021 tarihi itibariyle İlimiz genelinde geçerli olmak üzere;
 
1-Birleştirilmiş sınıf uygulaması yapan tüm ilkokullarda İl Milli Eğitim Müdürlüğünün yazısı ekindeki Çizelgede yer alan derslerin haftada 5 (beş) gün yüz yüze eğitim yapılmasına,
2-Köy ve seyrek nüfuslu yerleşim yerlerindeki resmî ve özel ilkokullar, ortaokullar ve imam hatip ortaokullarının bütün sınıf seviyeleri ile bu okulların bünyesindeki ana sınıflarında haftada 5 (beş) gün yüz yüze eğitim yapılmasına,
3-Tüm bağımsız resmî anaokulu ve özel eğitim anaokulları ile özel okul öncesi eğitim kurumlarında haftada 5 (beş) gün ve günde 6 (altı) etkinlik saati olacak şekilde yüz yüze eğitim yapılmasına,
 
Yukarıda alınan kararların ivedilikle planlanmasına/uygulanmasına, tüm kolluk ve belediye zabıtası birimleri ile ilgili kurum ve kuruluşlarımız tarafından konunun takip edilerek uygulamada herhangi bir aksaklığa meydan verilmemesine ve mağduriyete neden olunmamasına,
 
Alınan kararlara uymayanlara Umumi Hıfzıssıhha Kanununun ilgili maddeleri gereğince idari işlem tesis edilmesi ve konusu suç teşkil eden davranışlara ilişkin Türk Ceza Kanununun 195 inci maddesi kapsamında gerekli adli işlemlerin başlatılmasına,
 
Alınan bu kararın bilgi için Valilik Makamına; gereği için Belediye Başkanlığına, tüm Kaymakamlıklara ve İlçe Belediye Başkanlıkları ile ilgili kurum ve kuruluşlara gönderilmesine oybirliği ile karar verilmiştir. 12.02.2020
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