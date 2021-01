Sizler için En Faydalı Cilt Kozmetik Ürünleri ve Kolonyalar Rosemix'te üretiliyor!

(Aloe-Vera, Zeytin yağlı,Gül ve Lavanta)

EFSANE KOKUSUYLA İŞTE ROSEMİX KOLONYALAR

( limon, yasemin çiçeği, zeytin, lavanta, gül )

, yılın her döneminde sağlıklı ve bakımlı bir görünüm için gerekli olan ürünlerdir. İster yüzünüz, ister vücudunuz olsun, cildinizin her bir santimetre karesine özen göstermeli ve onu korumalısınız. Bu nedenleiçin özel olarak üretilen Rosemix cilt bakım ürünleri ,cildinizde eşsiz bir doğal parlaklık kazandıracak, bu soğuk günlerde ise yüzünüze adeta bir kalkan gibi dış etkenlere karşı koruyacak.Isparta'dakremleri, cilt ve yüz temizleyiciürünlerini bir defa denediğinizde sonuçlarına çok şaşıracaksınız. Rosemix Tonik ve yüz temizleyicileri, cildinize zarar vermeden makyajınızı silmenize yardımcı olur, bunu yaparken de cildinizi besler ve ihtiyaç duyduğu mineralleri sağlar.veya problemli cilde sahip olanlar yine Rosemix’in ürettiği aknelere karşı pürüzsüzleştirici ve gözenek açıcı bakım kremini tercih edebilirsinizkadarda oldukça önemlidir. Vücudunuzun nem dengesini koruması ve sağlıkla ışıldaması için her duştan sonra vücut nemlendiricisi kullanmanız faydalı olacaktır. Yaşın ilerlemesiyle ortaya çıkan kırışıklıklara savaş açmak içinkullanmaya başlayabilirsiniz. Bakımlı ve güzel görünmek için sizleri Rosemix ürünlerini denemeye davet ediyoruz.Rosemix'in Doğal Kozmetik ve Kişisel Bakım kategorisinde güzellik, kozmetik ve sağlık başta olmak üzere kişisel bakımınız için ihtiyacınız olan, aklınıza gelebilecek her türlü ürün mevcut.Kolonyalar günlük yaşantımızda önemli bir yere sahiptir. Ayrıca geleneklerde de kendine sosyal bir yer açmıştır.Kolonya kullanımı, günlük hijyen açısından da önemli bir yardımcı. Çantanızda taşıyacağınız minik bir kolonya şişesiyle dıradıda iken yada toplu taşıma araçları ve kamuya ait alanlarda dokunduğunuz onlarca nesnenin ellerinizdeki mikrobik etkisini azaltabilirsiniz. Elleri yıkadıktan sonra, tırnakları kestikten sonra da kolonya kullanımı hijyen sağlayabilir.Rosemix'in Kolonya kategorisinde;kokulu çeşitleri bulunuyor.,hasta olan yakınlarınıza online olarak şık şişesinde kolonya siparişi verip nostaljik bir hediye gönderebilirsiniz.Rosemix tesislerinde üretilen kolonyalar, toptan ve perakende olarak satışı yapılmaktadır. Ayrıcaüretilmektedir.Rosemix'in yeni adresi ve iletişim bilgileri aşağıda verilmiştir.