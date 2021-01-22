GÜCÜ ETKİSİNDE
ISPARTA bilgisayar tamiriISPARTA BALIK SİPARİŞ

En Faydalı Cilt Kozmetik Ürünleri ve Kolonyalar Rosemix'te üretiliyor!

Isparta'da Rosemix tesislerinde üretilen doğal el, yüz ve vücut bakım ürünleri ile cildiniz ışıl ışıl bakımlı ve sağlıklı olsun! Yenilensin...!

En Faydalı Cilt Kozmetik Ürünleri ve Kolonyalar Rosemix'te üretiliyor!
ISPARTA
G.Tarihi: 21.01.2021 23:56
63 Okunma
0
Isparta Düğün Salonları

Sizler için En Faydalı Cilt Kozmetik Ürünleri ve Kolonyalar Rosemix'te üretiliyor!

Kozmetik ürünleri, yılın her döneminde sağlıklı ve bakımlı bir görünüm için gerekli olan ürünlerdir. İster yüzünüz, ister vücudunuz olsun, cildinizin her bir santimetre karesine özen göstermeli ve onu korumalısınız. Bu nedenle yüz ve vücut bakımı için özel olarak üretilen Rosemix cilt bakım ürünleri ,cildinizde eşsiz bir doğal parlaklık kazandıracak, bu soğuk günlerde ise yüzünüze adeta bir kalkan gibi dış etkenlere karşı koruyacak.Isparta'da 

 Rosemix'in cilt bakımı ve sağlığı serisindeki; (Aloe-Vera, Zeytin yağlı,Gül ve Lavanta)özlü kremleri, cilt ve yüz temizleyici  tonik  ürünlerini bir defa denediğinizde sonuçlarına çok şaşıracaksınız.  Rosemix Tonik ve yüz temizleyicileri, cildinize zarar vermeden makyajınızı silmenize yardımcı olur, bunu yaparken de cildinizi besler ve ihtiyaç duyduğu mineralleri sağlar. Akneli veya problemli cilde sahip olanlar yine Rosemix’in ürettiği aknelere karşı pürüzsüzleştirici ve gözenek açıcı bakım kremini tercih edebilirsiniz 

 Cilt bakımı kadar vücut bakımı da oldukça önemlidir. Vücudunuzun nem dengesini koruması ve sağlıkla ışıldaması için her duştan sonra vücut nemlendiricisi kullanmanız faydalı olacaktır. Yaşın ilerlemesiyle ortaya çıkan kırışıklıklara savaş açmak için yaşlanma kartıtı kremlerini kullanmaya başlayabilirsiniz. Bakımlı ve güzel görünmek için sizleri Rosemix ürünlerini denemeye davet ediyoruz.

Rosemix'in Doğal Kozmetik ve Kişisel Bakım kategorisinde güzellik, kozmetik ve sağlık başta olmak üzere kişisel bakımınız için ihtiyacınız olan, aklınıza gelebilecek her türlü ürün mevcut.


EFSANE KOKUSUYLA İŞTE ROSEMİX KOLONYALAR
Kolonyalar günlük yaşantımızda önemli bir yere sahiptir. Ayrıca geleneklerde de kendine sosyal bir yer açmıştır.

Kolonya kullanımı, günlük hijyen açısından da önemli bir yardımcı. Çantanızda taşıyacağınız minik bir kolonya şişesiyle dıradıda iken yada toplu taşıma araçları ve kamuya ait alanlarda dokunduğunuz onlarca nesnenin ellerinizdeki mikrobik etkisini azaltabilirsiniz. Elleri yıkadıktan sonra, tırnakları kestikten sonra da kolonya kullanımı hijyen sağlayabilir.
 
Rosemix'in  Kolonya kategorisinde; ( limon, yasemin çiçeği, zeytin, lavanta, gül ) kokulu çeşitleri bulunuyor. 
 Uygun fiyatlı cep kolonyalarını,hasta olan yakınlarınıza online olarak şık şişesinde kolonya siparişi verip nostaljik bir hediye gönderebilirsiniz.
Rosemix tesislerinde üretilen  kolonyalar, toptan ve perakende olarak satışı yapılmaktadır. Ayrıca kurumlar,şirketler, ve işyerleri için taşınabilir veya istenilen ebatlarda özel olarak ambalajlı kolonya üretilmektedir.

Rosemix'in yeni adresi ve iletişim bilgileri aşağıda verilmiştir.

Adres: Modernevler mahallesi 3102 sokak No:1-3 ISPARTA
Sipariş ve bilgi için telefon:  0 246 224 15 15 
 website: www.rosemix.com.tr

2-Copy

3-Copy

4-Copy

1-Copy

5-Copy

7-Copy

8-Copy

9-Copy

10-Copy
ISPARTA KOLONYA SİPARİŞISPARTA CİLT BAKIM ÜRÜNLERİROSEMİXISPARTA GÜL ÜRÜNLERİISPARTA LAVANTA ÜRÜNLERİISPARTA GÜL KOLONYASIISPARTA LAVANTA KOLONYASIISPARTA GÜL KREMİISPARTA LAVANTA KREMİISPARTA VAZELİNcep kolonyası
Yazdır
Yorumlar0
Onay Bekleyenler0
Yorumu Gönder
Dikkat! Yazılan yorumlar hiçbir şekilde sitenin görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
En Faydalı Cilt Kozmetik Ürünleri ve Kolonyalar Rosemix'te üretiliyor!
Isparta için çok önemli protokol
KALENDERLER TİCARET 47 YILDIR ÇİFTÇİNİN VE TARIMIN DAİMA YANINDA!
ISPARTA'DA UYUŞTURUCU OPERASYONU
Isparta'da sahte ürün operasyonu!
“Göller Yöresi Spor Turizmi Çalıştayı” Başladı
Isparta Turizm Tanıtım Toplantısı Yapıldı
Vaka sayıları azaldı...Kısıtlamalar kalkacak mı?
İŞTE AŞIDA UYGULANACAK 10 KURAL
İŞTE YENİ FERAH KEBAP SALONU ISPARTA
Davraz’da çok önemli eğitim! sertifikaları verildi
Isparta'da Apartman ve Site Yöneticilerinin Dikkatine !...
ITSO, ISPARTA MENFAATİNİ ÖNCELİK ALAN ÇALIŞMALAR YAPIYOR
Ek zam müjdesi! milyonlarca vatandaşı ilgilendiren haber!
Çok az kişi biliyor! işte Devletin karşılıksız yaptığı para destekleri...
Aşama aşama süreç böyle işliyor...8 adımda aşılama!
ISPARTA VALİLİĞİ'NDEN HIFZISSIHHA KURULU KARARI DUYURUSU
Isparta'da denizden halka taptaze mevsimlik balıklar!
Son dakika haber: İçişleri Bakanlığı'ndan kısıtlama duyurusu
ISPARTA VALİLİĞİ'NDEN HIFZIZSIHHA DUYURUSU
Isparta'da jandarmadan silah operasyonu
Anaç Koyun ve Keçi Desteklemesi çalışmaları
2021 Yılı Afet Eğitim Yılı Oldu
EGZOZCU MURAT'TAN KESİNTİSİZ HİZMET! WEB SİTESİ YAYINDA!
E-DEVLET'TE YENİ DÖNEM 750 BİN KİŞİ İŞLEM YAPTI
12345678910111213141516171819202122232425

FOTO GALERİ

Isparta'daki Cumhuriyet Bayramı'ndan en güzel fotoğraflarIsparta'daki Cumhuriyet Bayramı'ndan en güzel fotoğraflar
Dünyada şakına çeviren korona önlemleriDünyada şakına çeviren korona önlemleri
Isparta Belediyesi 4. Kitap Fuarına hafta sonu on binlerce kitapsever akın ettiIsparta Belediyesi 4. Kitap Fuarına hafta sonu on binlerce kitapsever akın etti
işte Isparta'da Davraz Kayak Merkezi'nin muhteşem özellikleriişte Isparta'da Davraz Kayak Merkezi'nin muhteşem özellikleri
Güzel Eğirdir'imizden kar manzaraları...Güzel Eğirdir'imizden kar manzaraları...
Isparta, Sütçüler, Yazılı Kanyon'dan Aralık ManzaralarıIsparta, Sütçüler, Yazılı Kanyon'dan Aralık Manzaraları
işte En ilginç hayvanlar! Böylesini görmediniz!işte En ilginç hayvanlar! Böylesini görmediniz!
Isparta'daki Cumhuriyet Bayramı'ndan en güzel fotoğraflarDünyada şakına çeviren korona önlemleriIsparta Belediyesi 4. Kitap Fuarına hafta sonu on binlerce kitapsever akın ettiişte Isparta'da Davraz Kayak Merkezi'nin muhteşem özellikleriGüzel Eğirdir'imizden kar manzaraları...Isparta, Sütçüler, Yazılı Kanyon'dan Aralık Manzaralarıişte En ilginç hayvanlar! Böylesini görmediniz!
ISPARTA EKBAPI SİPARİŞISPARTA kozmetikISPARTA DÖNER SİPARİŞISPARTA cam balkon, ISPARTA AKTARISPARTA egzoz tamiriISPARTA CAM BALKON, ISPARTA uygun avm, ısparta kasap, ISPARTA sineklik, ISPARTA iç giyim, ISPARTA BOYA MALZEMELERİsüpürge toz torbasıISPARTA TÜRKER AVM
Gücü Etkisinde
Isparta Haberleri
Isparta Reklam

ÇOK OKUNANLAR

Son dakika haber: İçişleri Bakanlığı'ndan kısıtlama duyurusuSon dakika haber: İçişleri Bakanlığı'ndan kısıtlama duyurusu15 Ocak 2021
ISPARTA VALİLİĞİ'NDEN HIFZIZSIHHA DUYURUSUISPARTA VALİLİĞİ'NDEN HIFZIZSIHHA DUYURUSU15 Ocak 2021
Isparta'da denizden halka taptaze mevsimlik balıklar!Isparta'da denizden halka taptaze mevsimlik balıklar!15 Ocak 2021
ISPARTA VALİLİĞİ'NDEN HIFZISSIHHA KURULU KARARI DUYURUSUISPARTA VALİLİĞİ'NDEN HIFZISSIHHA KURULU KARARI DUYURUSU16 Ocak 2021
Anaç Koyun ve Keçi Desteklemesi çalışmalarıAnaç Koyun ve Keçi Desteklemesi çalışmaları15 Ocak 2021
Isparta'da jandarmadan silah operasyonuIsparta'da jandarmadan silah operasyonu15 Ocak 2021
​ATSO Başkanı Davut Çetin, Sosyal Medyada Gençlerle Buluştu​ATSO Başkanı Davut Çetin, Sosyal Medyada Gençlerle Buluştu15 Ocak 2021
​Yük ve Eşya Taşımacılığı için U-ETDS​Yük ve Eşya Taşımacılığı için U-ETDS15 Ocak 2021
Isparta'da Apartman ve Site Yöneticilerinin Dikkatine !...Isparta'da Apartman ve Site Yöneticilerinin Dikkatine !...18 Ocak 2021
Aşama aşama süreç böyle işliyor...8 adımda aşılama!Aşama aşama süreç böyle işliyor...8 adımda aşılama!17 Ocak 2021
ITSO, ISPARTA MENFAATİNİ ÖNCELİK ALAN ÇALIŞMALAR YAPIYORITSO, ISPARTA MENFAATİNİ ÖNCELİK ALAN ÇALIŞMALAR YAPIYOR17 Ocak 2021
​BAŞKAN VELİ GÖK’TEN BELEDİYENİN KALBİNE ZİYARET​BAŞKAN VELİ GÖK’TEN BELEDİYENİN KALBİNE ZİYARET15 Ocak 2021
Ek zam müjdesi! milyonlarca vatandaşı ilgilendiren haber!Ek zam müjdesi! milyonlarca vatandaşı ilgilendiren haber!17 Ocak 2021
Çok az kişi biliyor! işte Devletin karşılıksız yaptığı para destekleri...Çok az kişi biliyor! işte Devletin karşılıksız yaptığı para destekleri...17 Ocak 2021
İŞTE YENİ FERAH KEBAP SALONU ISPARTAİŞTE YENİ FERAH KEBAP SALONU ISPARTA19 Ocak 2021
Vaka sayıları azaldı...Kısıtlamalar kalkacak mı? Vaka sayıları azaldı...Kısıtlamalar kalkacak mı? 20 Ocak 2021
Isparta İl Afet Risk Azaltma Planı Toplantısı GerçekleştirildiIsparta İl Afet Risk Azaltma Planı Toplantısı Gerçekleştirildi18 Ocak 2021
İŞTE AŞIDA UYGULANACAK 10 KURALİŞTE AŞIDA UYGULANACAK 10 KURAL19 Ocak 2021
“ISPARTA TURİZM TANITIM PAYDAŞLARI ORTAK AKIL TOPLANTISI” GERÇEKLEŞTİRİLDİ…“ISPARTA TURİZM TANITIM PAYDAŞLARI ORTAK AKIL TOPLANTISI” GERÇEKLEŞTİRİLDİ…20 Ocak 2021
Davraz’da çok önemli eğitim! sertifikaları verildiDavraz’da çok önemli eğitim! sertifikaları verildi19 Ocak 2021