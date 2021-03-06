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KOMANDOLARDAN GÖVDE GÖSTERİSİ YERİ GÖĞÜ İNLETTİLER

KOMANDOLARDAN GÖVDE GÖSTERİSİ YERİ GÖĞÜ İNLETTİLER
ISPARTA
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Isparta Düğün Salonları
KOMANDOLARDAN GÖVDE GÖSTERİSİ
YERİ GÖĞÜ İNLETTİLER.
6 MART ATATÜRK’ÜN EĞİRDİR’E GELİŞİNİN 91. YILI KUTLANDI.
Atatürk’ün Eğirdir’e gelişinin 91. yılı coşkuyla kutlandı. Eğirdir İlçesinde bulunan ve dünyaca tanınan komandoların yetiştirildiği Eğirdir Dağ Komando Okulu ve Eğitim Merkezi Komutanlığınca hazırlanan programda komandolar adeta gövde gösterisi yaptı.
Türkiye Cumhuriyeti Devletinin Kurucusu Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün Eğirdir’e teşriflerinin 91. yılı görsel şölene dönüştü.
Programa Eğirdir Kaymakamı Adem ÇELİK, Eğirdir Dağ Komando Okulu ve Eğitim Merkezi Komutanı Tümg. Emre TAYANÇ, Eğirdir Belediye Başkanı Veli GÖK, protokol, siyasiler ve çok sayıda vatandaş katıldı.
Sabah 09:30’da Atatürk Anıtına çelenklerin sunulması, saygı duruşu ve İstiklal Marşımızın okunmasının ardından program Altınkum Mahallesinde Demirköprü altında devam etti.
Mehmet Akif Ersoy İlkokulu Müdürü Fitnat Göncü’nün günün anlam ve önemini belirten konuşmaları, ‘Hoş Gelişler Ola Mustafa Kemal Paşa’ gösterisi, Şiirler ve Eğirdir Dağ Komando Okulumuzun gösterileri ile program son buldu.
Okul Müdürü Fitnat Göncü yaptığı konuşmada ‘Kahraman Komandoların Atatürk’ün geldiği ve burada konakladığı tarihi demir köprü üzerinde yaptıkları gösteriler nefes kesti. Eğirdir Dağ Komando Okulu ve Eğitim Merkezi Komutanlığının envanterinde bulunan silah ve teçhizatlar sergilenerek katılımcılara tanıtıldı.
Bugün burada Eğirdirimiz için anlamlı ve güzel bir gün olan Ulu Önderimiz Gazi Mustafa Kemal ATATÜRK’ün 6 Mart 1930 tarihinde ilçemize gelişinin 91. Yıldönümü için toplanmış bulunmaktayız. Atamızı saygı ve sevgiyle anıyoruz.
Türk Ulusu, Mustafa Kemal Paşa’nın önderliğinde 19 Mayıs 1919 yılında başlayıp 29 Ekim 1923 tarihinde Cumhuriyetin ilanı ile taçlanan ve dünyada örneği görülmeyen bir büyük mücadele sonunda yeni bir devlet kurdu ama halk da yorgun, yılgın bir durumda ve büyük sorunlarla karşı karşıya kalmıştı. İşte bu nedenlerle Atamız, halkın dertlerini anlamak ve dinlemek, var olan sorunları yerinde görmek, çareler aramak, ümit vermek, yönlendirmek ve yapılacakları halka anlatmak için uzun ve yorucu gezilere çıktı.
Milli Mücadele Döneminde Eğirdir’in önemli bir yeri olmuştur. Cumhurbaşkanı Gazi Mustafa Kemal Paşa, hem çok merak ettiği Eğirdir’i görmek hem de Milli Mücadele’deki çok değerli ve önemli katkıları için Eğirdir ve Ispartalılar’a teşekkür etmek, sorunlarını öğrenmek amacıyla 06 Mart 1930 günü saat 02.00 dolaylarında Eğirdir’e geldi ve gecenin sessizliği içinde dinlenmeye çekildi. Güneşin ilk ışıklarının aydınlattığı muhteşem Eğirdir Manzarasını Demirköprü üzerinden kısa bir süre seyrettikten sonra burada büyük bir sevinç içinde toplanan Eğirdirlileri selamladı.
Ulu Önderimiz Mustafa Kemal ATATÜRK’ün Eğirdir'e gelişinin temel nedeni:Isparta ve Eğirdirlilerin bu toprakları VATAN yapmaktaki mücadelesi ve katkılarına teşekkürlerinin ve şükran duygularının somut bir ifadesidir. Atamızın Eğirdir’i çok beğenmesinden ötürü Can Ada, 01 Şubat 1933 tarihli Belediye Encümen Kararıyla Atatürk'e hediye edilmiş, daha sonra Atatürk'ün mirasçılarına ve onlardan da Eğirdir Belediyesi'ne geçmiştir. "6 Mart"ta EĞİRDİR'DE MİLLİ MÜCADELE GÜNLERİ ve GAZİ MUSTAFA KEMAL ATATÜRK onurla, gururla, minnetle anılmaktadır. Bu yüzden Her 6 Mart, Eğirdir’de Atatürk’ün “Eğirdir’e Geliş Günü” olarak kutlanır
Konuşmamı, büyük Atatürk’ün bu konudaki şu çok anlamlı sözleriyle noktalamak istiyorum: “Tarih yazmak tarih yapmak kadar mühimdir. Yazan yapana sadık kalmazsa, değişmeyen hakikat, insanlığı şaşırtacak bir mahiyet alır…” ifadelerini kullandı.
Program sonunda açıklama yapan Eğirdir Kaymakamı Adem ÇELİK; ‘Bugün Atatürk’ün Eğirdir’e gelişinin yıldönümünü kutlamak için bir araya geldik. Biz her yıl 6 Mart’ta burada toplanıp Atatürk’ün Eğirdir’e gelişini, onurunu ve mutluluğunu yaşıyoruz. Bugünde yine Demirköprü’de bir araya geldik. Komandolarımız gösteri yaptılar. Komando kendini yine burada tanıttı. Ben hepsine teşekkür ediyorum, gerçekten ciddi anlamda mücadele ediyorlar. Yine yakın zamanda biliyorsunuz askerlerimiz şehit oldu, mekanları cennet olsun.’ dedi.

Bir bir veya daha fazla kişi, ayakta duran insanlar ve açık hava görseli olabilir

Bir bir veya daha fazla kişi ve açık hava görseli olabilir

Bir bir veya daha fazla kişi, ayakta duran insanlar ve açık hava görseli olabilir

Bir 2 kişi, askeri üniforma ve açık hava görseli olabilir

Bir 1 kişi ve açık hava görseli olabilir

Bir ayakta ve açık hava görseli olabilir

Bir açık hava görseli olabilir

Bir ayakta, açık hava ve anıt görseli olabilir

Bir 1 kişi, askeri üniforma ve açık hava görseli olabilir

Bir bir veya daha fazla kişi ve açık hava görseli olabilir

Bir açık hava görseli olabilir

Bir açık hava görseli olabilir

Bir bir veya daha fazla kişi, ayakta duran insanlar ve açık hava görseli olabilir

Bir açık hava görseli olabilir
Bir bir veya daha fazla kişi ve açık hava görseli olabilir

Bir bir veya daha fazla kişi ve açık hava görseli olabilir

Bir açık hava görseli olabilir

Bir 1 kişi ve açık hava görseli olabilir

Bir 2 kişi, ayakta duran insanlar ve açık hava görseli olabilir

Bir açık hava görseli olabilir

Bir 2 kişi, ayakta duran insanlar ve açık hava görseli olabilir

Bir 1 kişi, ayakta ve açık hava görseli olabilir

Bir 1 kişi, ayakta ve açık hava görseli olabilir

Bir bir veya daha fazla kişi, ayakta duran insanlar ve açık hava görseli olabilir

Bir açık hava görseli olabilir

Bir ayakta ve açık hava görseli olabilir

Bir bir veya daha fazla kişi, ayakta duran insanlar ve açık hava görseli olabilir

Bir 3 kişi, ayakta duran insanlar ve açık hava görseli olabilir

Bir açık hava görseli olabilir

Bir bir veya daha fazla kişi, ayakta duran insanlar ve açık hava görseli olabilir


 
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