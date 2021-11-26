SDÜ’den Uluslararası Alanda Önemli Adımlar

Uluslararasılaşma stratejisi ile bölgesel ve ülkesel çeşitliliğe önem veren Üniversitemiz, uluslararası alanda yeni işbirlikleri sağlamak amacıyla çeşitli ziyaretler gerçekleştirdi.Yurt dışı temasları kapsamında Bosna Hersek’in önde gelen yükseköğretim kurumlarıyla işbirliğinin artırılması ve ortak projelerin hayata geçirilmesi amacıyla Uluslararası Saraybosna Üniversitesi, Doğu Saraybosna Üniversitesi ve Mostar Cemal Biyediç Üniversitesi ile görüşmelerde bulunuldu.Bu görüşmeler sonucunda Uluslararası Saraybosna Üniversitesi ile MOU ve Mevlana; Doğu Saraybosna Üniversiteleri ile MOU anlaşması imzalandı. KA171 Yeni Dönem Uluslararası Kredi Hareketliliği Projesi çerçevesinde; akademik personel ve öğrenci hareketliliğinin devam ettiği iki üniversite ile işbirliğinin daha da ileri seviyelere taşınması yönünde karşılıklı temenniler dile getirildi.Ulusal ve uluslararası düzeyde faaliyet yürütmeyi ve hizmet sunmayı hedefleyen Süleyman Demirel Üniversitesinin yurt dışı temasları kapsamında; SDÜ Uluslararası İlişkiler Genel Koordinatörü Dr. Öğr. Üyesi Adem Ali İren ve beraberindeki heyet, Ürdün’de de birtakım görüşmelerde bulundu.Ürdün Ulusal Ajans Başkanı Prof. Dr. Ahmad Abu El Haija ile görüşen SDÜ Heyeti ziyarette; Türkiye ve Ürdün arasında yükseköğretim alanında özellikle KA171 Yeni Dönem Uluslararası Kredi Hareketliliği Projeleri ile ilgili geliştirilebilecek işbirlikleri hakkında istişarede bulundu. Bu projelerin iki ülke arasındaki çok önemli akademik çalışmalara zemin hazırlayacağı belirtildi.Ayrıca heyet, Ürdün Yarmouk Üniversitesi, Al al-Bayt Üniversitesi ile Al-Zaytoonah Üniversitesini de ziyaret etti. Ziyaretler sonucunda bu üniversiteler ile üniversitemiz arasında MOU ve Mevlana Anlaşmaları imzalandı. Al-Albayt Üniversitesi ile devam eden KA171 Yeni Dönem Uluslararası Kredi Hareketliliği Projesi ile ilgili görüşüldü. Ayrıca Ürdün Bilim ve Teknoloji Üniversitesi, Ürdün Üniversitesi, Irbid Üniversitesi, Haşimi Üniversitesi ve Amman Arap Üniversitesi ile işbirliğine yönelik girişimlerde bulunuldu.SDÜ