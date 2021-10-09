Isparta'da Türk Eczacılar Birliği Heyetinde bulunan ve sayman olarak görev yapan Saygın Gargın sosyal medya hesabından anlamlı bir paylaşımda bulundu.

''UNUTMADIK UNUTMAYACAĞIZ...

Eczacılar, eczane teknisyenleri ve eczacı odalarımızın çalışanları pandemi ile savaşın en önünde mücadele eden onbaşılardı.Her yer kapansa da, herkes sokağa çıkma yasağı ile virüsten sakınsa da eczacılar ve eczane teknisyenleri ile oda personellerimiz korkusuzca pandemi ile en ön safta savaştılar.Bu süreçte maalesef 85 eczacı, eczane teknisyeni ve oda personelimizi Covid ile mücadele ederken kaybettik.Bugün kaybettiklerimizin anısını yaşatmak için Türk Eczacıları Birliği ile Çankaya Belediyesinin ortak hazırladığı anıt parkın açılışında idik.Unutmadık, unutmayacağız.İsimleri ilelebet yaşayacak.Ruhları şad olsun.''