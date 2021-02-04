Pandemi Dönemi Alışveriş Alışkanlıklarını Değiştirdi

Pandemi sürecinde dijital çağa çok hızlı adapte olduk

Çevrimiçi alışverişte patlama yaşandı

E-ticarette geçtiğimiz yıllara göre artış yaşandı

Süleyman Demirel Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Mustafa Zihni Tunca, pandemi döneminin alışveriş alışkanlıklarını değiştirdiğini, bu dönemde çevrimiçi alışverişe talebin arttığını belirtti.Yeni tip coronavirüs salgını nedeniyle bireylerin hayatında birçok değişimin yaşandığını kaydeden Prof. Dr. Tunca, bu değişimlerden en önemlisinin ekonomik yaşamda olduğunu vurguladı. Özellikle uzaktan eğitime geçiş sürecinde öğrenci ve eğitmenlerden gelen talep ve evden çalışan kişi sayısındaki artışın bilgisayar ve tablet gibi cihazların satışlarına etki ettiğinin altını çizen Prof. Dr. Tunca, alışveriş pratiklerindeki değişime dikkati çekti.Aynı hanede birden fazla bireyin aynı anda bilgisayar ya da tablet gibi cihazlara ihtiyaç duymasının da bu artışı tetiklediğini söyleyen Prof. Dr. Zihni Tunca: “Pandemi döneminde bireyler olarak dijital çağa ne kadar hızlı adapte olduğumuzun en önemli göstergelerinden birisi, şüphesiz mobil bankacılık hizmetlerinden yararlanan müşteri sayısının önceki yıla göre 1.2 milyonluk bir artışla 9 milyona ulaşmış olmasıdır. Buna bağlı olarak mobil ödemelerin de yüzde 83’lük düzeye ulaştığını gördük. Fiziksel alışverişlerde ise hijyen faktörü temassız ödemelerin 2.5 kat artmasını sağladı. ATM cihazları kullanımında da benzer bir gelişme yaşanarak karekod ile yapılan işlem sayısında yüzde 80’e yakın artış yaşandığına şahit olduk.” diye konuştu.Pandemi kaynaklı dijitalleşmenin bir diğer olağan sonucunun çevrimiçi alışverişlerde yaşanan patlama olduğunu dile getiren Prof. Dr. Tunca, sadece ülkemizde değil tüm dünyada 2020 yılının e-ticaret sektörü için sevindirici bir dönem olarak tamamlandığını vurguladı. Ülkemizde sektörün yüzde 65 büyüme ile 250 milyar liralık bir hacme eriştiğini kaydeden Prof. Dr. Tunca, “Pandeminin de etkisi ile sektörde geçtiğimiz yıl özellikle süpermarket kategorisinde dört kat büyüme yaşanırken, kozmetik ve bakım ürünleri ile ev eşyalarında ise üç kata yakın bir büyüme yaşandığına şahit olduk.” diye konuştu.Geçtiğimiz yıl yaşanan tüm bu gelişmelerin pek çok tüketiciyi mecburen de olsa geri dönülmez bir şekilde dijital hizmetlere yönelttiğini ifade eden Tunca, dijital bankacılık ve e-ticaret kullanım oranlarının önemli bir ivme kazandığını söyledi. 2021 yılında e-ticaret açısından geçtiğimiz yıl ile aynı oranda olmasa bile önceki yıllardaki artış trendlerinin üzerinde bir artışın gerçekleşmesini beklendiğinin altını çizen Tunca, şunları kaydetti: “Geçtiğimiz yıl olduğu gibi bu yıl da pandemi ile mücadele kapsamında yaşanacak olan gelişmelerden olumlu ya da olumsuz olarak en çok etkilenme ihtimali bulunan segmentlerin süpermarket, yemek, kişisel bakım ve seyahat olacağı söylenebilir. Ayrıca döviz kurlarında ve vergi oranlarında yaşanabilecek değişimlerin ithalata dayalı bilgisayar ve cep telefonu gibi elektronik ürünlerin satışlarına olumsuz yönde yansıyacağı da tahmin edilmektedir.”