Isparta’nın merkez trafiğini önemli ölçüde rahatlatacak olan ve şehrin 50 yıllık geleceği düşünülerek planlanan 300 metre uzunluğunda, 30 metre kapalı genişlikte, gidiş-geliş 4 şeritli olarak projelendirilen Mehmet Tönge Alt Geçidinde çalışmalar devam ediyor.Mehmet Tönge Alt Geçidinin kuzey bölümünde yer alan üniversite kısmındaki hafriyat alımlarının ardından, perde beton dökümleri tamamlandı. Yine bölgede bulunan altyapılar arasında yer alan doğalgaz ve kanalizasyon ile diğer altyapıların deplase işleri bitirildi.Çalışmalar geçidin güney bölümünde ise tüm hızıyla sürüyor. Çalışmalar kapsamında hafriyat alımları tamamlandı, perde beton için demir döşemeleri devam ediyor.Mehmet Tönge Altgeçidinin tamamlanmasıyla birlikte üniversitenin batı bölümünden, Adliye arasında yaklaşık 7 km’lik yolda sürücüler hiçbir trafik ışığına takılmadan transit geçebilecek. Ayrıca yine bulvar üzerindeki Yeni Zabıta Hizmet Binası ile Batıkent Mahallesine açılan 3,5 km’lik yeni bulvarla da birlikte Işıkkent, Batıkent, Binbirevler, Hızırbey, Dere, Yenice gibi mahallelere gidecekler bu yolu kullanabilecek ve böylelikle İstanbul Caddesi ve Mimar Sinan Caddesindeki trafik yükü azaltılarak büyük bir rahatlama sağlanacak.Isparta Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen, yolda kalan evlerin yıkılması, yeni bulvarlar açılması, kavşak düzenlemeleri ile şehrin trafiğinin her geçen gün daha da rahatlatıldığını söyledi. Başkan Başdeğirmen, Mehmet Tönge Altgeçidi ve devamındaki bulvar için “Bu, şehir içerisindeki trafiği rahatlatacak önemli hattımızdan birisi olacak” dedi.