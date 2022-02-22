KOSGEB Destekleri İşletmelerin Gücüne Güç Katıyor

Isparta’da KOBİ’ler KOSGEB tarafından sağlanan onlarca destekle işletmelerini büyütüyor, yurt dışına açılıyor ve personel verimliliklerini artırıyor. Bu destelerden biri de Mikro ve Küçük İşletmelere (MKİ) Hızlı Destek Programı. Destek, MKİ'lerin salgın şartlarında faaliyetlerini sürdürmelerini ve salgın öncesi dönem ortalama istihdam seviyelerini koruyarak yeni personel istihdam etmelerini sağlayarak işletmelere adeta can suyu oluyor. MKİ'ler aldıkları desteği 24 ay geri ödemesiz dönemi takiben 4’er aylık 6 taksitte faizsiz ve komisyonsuz olarak KOSGEB’e geri ödeyebiliyor.Isparta’da Hızlı Destek Programı’na 300’e yakın işletme başvuru yaptı. Uygun şartları taşıyan işletmeler, 1981 ve sonrası doğumlu, son 3 yılda 180 günden fazla çalışmamış üniversite veya mesleki ya da teknik lise mezunu en az bir yeni personeli “12 ay boyunca istihdam etme taahhüdü” vererek; istihdam edilecek personel başına 100 Bin TL geri ödemeli destek alıyor. Desteğe son başvuru tarihi 31 Mart 2022. Destekten yararlanabilecek MKİ’ler ayrıntılı bilgiye:sayfasından ulaşabilir.Mikro ve Küçük İşletmelere (MKİ) Hızlı Destek Programı’yla birlikte gençlerin iş gücü piyasasına katılmasına da büyük katkı sağlanmış olacak. Programla Isparta’da 400 yeni istihdam sağlanması hedefleniyor.Teknoloji, mobilya, gıda üretimi ve satışı gibi onlarca sektörü kapsayan destekle kimi işletme salgın dolayısıyla azalan işlerini eski haline getirdi, kimi işletme kurduğu hayallerin devam etmesini sağladı, kimi işletme ise yeni pazarlara açılma şansı yakaladı.KOSGEB’in sağladığı hızlı destekle işini büyütenlerden biri Zehra Arıkan. 18 yıllık özel sektör tecrübesinin arından 6 yıl önce KOSGEB desteğiyle kendi işinin patronu oldu. Yaptığı pasta, kurabiye, simit, poğaça ve yemekleri sattığı bir iş yeri açan Arıkan, 2022 yılı başında başvurduğu desteğin onaylanmasıyla 2 olan çalışan sayısını 3’e çıkardı. Emin adımlarla yoluna devam eden Arıkan, kendi işini yapmak isteyen kadın girişimcilere KOSGEB desteklerinden yararlanmalarını tavsiye etti.Salgın dönemi olmasına rağmen KOSGEB’ten aldığı destek ile işletmesini açık tutan ve personel sayısını iki kişi artıran diğer bir girişimci de Emel Pestil, Kantin işletmecisi Pestil, salgın döneminde KOSGEB desteklerinin kendilerine can suyu olduğunu söyledi.Genç girişimci Elektronik Mühendisi Osman Şahin de firmasını KOSGEB destekleriyle kurmuş. Şimdilerde Süleyman Demirel Üniversitesi Yenilikçi Teknolojiler Araştırma ve Uygulama merkezinde Türkiye’de örneği olmayan bir teknoloji ürününün ar-ge çalışmalarını KOSGEB destekleriyle sürdürüyor.KOSGEB’in verdiği destekle ürünlerini yurt dışına satmaya başlayan ve personel sayısını artıran tasarım mobilya imalatçısı genç girişimci Alp Özalp ise tüm küçük işletmelerin verilen destekleri takip etmelerini istedi.2021 yılında da uygulanan desteğe Türkiye genelinde KOSGEB verilerine göre toplam 21.946 başvuru onaylanmış ve istihdamı koruma şartını karşılayan toplam 12.280 MKİ’ye 367 Milyon TL destek ödemesi sağlanmış.