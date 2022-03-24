





Tarım ve Orman Bakan Yardımcısı Akif Özkaldı, Isparta Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen’i ziyaret ederek, Isparta için üzerlerine düşen ne görev varsa yapmaya hazır olduklarını dile getirdi.Süleyman Demirel Üniversitesi (SDÜ) Su Enstitüsü tarafından düzenlenen Toplumsal Katkı Ödülü Töreni ve Dünya Su Günü etkinliği kapsamında düzenlenen İklim Değişikliği Etkisinde Yeraltı Suyu Yönetimi temalı panel için şehre gelen Tarım ve Orman Bakan Yardımcısı Akif Özkaldı, Isparta Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen’i ziyaret etti. Ziyarette Isparta Belediyesi’nin yatırımları ele alındı.Tarım ve Orman Bakan Yardımcısı Akif Özkaldı, SDÜ’de düzenlenen İklim Değişikliği Etkisinde Yeraltı Suyu Yönetimi temalı panelin açılışına katıldığını söyledi. Geçen yıl bakanlığın koordinasyon toplantısı için Isparta’ya geldiklerini kaydeden Özkaldı, “Toplantıda aldığımız sorun ve taleplerin bir kısmını çözüm noktasına getirdik, sayın başkanımıza ilettik. Isparta’nın içme suyu ihtiyacı Darıderesi Barajı-1 ve Eğirdir Gölü’nden geliyor. Darıderesi-2 Barajını bitirirsek hem cazibeyle hem de Eğirdir’den pompaj tesisine gerek kalmadan daha az elektrik harcamasıyla suyu getirmiş olacağız. Sayın başkanımıza bizlere zaman ayırdığı için teşekkür ederim” dedi.Isparta’ya yapılacak çok güzel hizmetlerin olduğunu söyleyen Bakan Yardımcısı Akif Özkaldı, “Sadece tarım konusunda değil Isparta tıbbi ve aromatik bitkiler konusunda da çok iyi. Gül ve lavanta başta olmak üzere diğer tıbbi aromatik konusunda biz de bakanlık olarak destek veriyoruz, vermeye devam edeceğiz. Orman teşkilatı olarak şehir ormanı yapıyoruz. O da son aşamaya geldi. Tarım ve hayvancılık konusunda üzerimize ne düşüyorsa Isparta’da yapmaya hazırız” şeklinde konuştu.Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen, Tarım ve Orman Bakan Yardımcısı Akif Özkaldı’nın ziyaretinden dolayı duyduğu memnuniyeti ifade etti. Bakan Yardımcısı Özkaldı’nın 3’üncü kez Isparta’ya geldiğini belirten Başkan Başdeğirmen, “Ben de 3 kez sayın bakan yardımcımızın yanına gittim. Sağ olsun hiçbir zaman bizleri geri çevirmedi” dedi.Isparta için en önemli yatırımlardan birinin Darıderesi-2 Göleti olduğunu ifade eden Başkan Başdeğirmen, “İçme suyunda geçen yıl kuraklıktan kaynaklanan zor süreç barajın bir an önce bitirilmesi gerektiğine bizi inandırdı. İnşaat çalışmaları 2021 yılında çok hızlı şekilde devam etti. 2023’ün sonu gibi bir olumsuzluk olmaz ise barajı faaliyete geçireceğimiz inancındayız” diye konuştu.81 İlde yapılacak olan Millet Ormanı projesinde Türkiye’de ilk tahsisinin 110 bin metrekare ile Isparta’da yapıldığına değinen Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen, “Sayın bakanımız bu konuda bize çok destek verdi. Sokak hayvanları barınağımız var. Onu 20 bin metrekareden 35 bin metrekareye çıkarma talebimiz vardı. O kabul edildi. Işıkkent Mahallesi üzerinde orman vasfını yitirmiş 350 bin metrekare alanda spor müsabakalarının yapılabileceği, kamp ve karavan alanlarının oluşabileceği yer talebimiz vardı. 350 bin metrekare için olumlu görüş verdiniz. Orada off-roadcular, motokroscular, karavancılar ve birçok etkinliğin yapılabileceği çok güzel bir alan oluşturacağız. Onu da en kısa sürede faaliyete geçirip Isparta’mızın faydasına sunacağız. Bunlar Isparta’mız için çok önemli çalışmalar. Bunlar daha önce olmayan ve Tarım Orman Bakanlığımızın bizlere verdiği desteklerle olan çalışmalar. Bu desteklerden dolayı sizlere çok teşekkür ediyoruz. Buraya gelmenizden dolayı çok mutlu olduğumuzu belirtmek isterim. Ziyaretinizden dolayı teşekkür ederim” görüşlerinde bulundu.