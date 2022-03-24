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Isparta Haber: ​Kaymakamlar Toplantısı Düzenlendi

Isparta Haber: ​Kaymakamlar Toplantısı Düzenlendi
ISPARTA
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Kaymakamlar Toplantısı Düzenlendi
2022 yılının ilk Kaymakamlar Toplantısı Vali Ömer Seymenoğlu başkanlığında yapıldı. Toplantıya Vali Yardımcıları ve tüm İlçe Kaymakamları katıldı.
Toplantının başlangıcında daha önce planlanmasına rağmen ilimizde yaşanan ağır kış koşulları dolayısıyla toplantının bu tarihte yapılabildiğini aktaran Vali Seymenoğlu Kaymakamlara gündem maddeleriyle ilgili açıklamalarda bulundu.
Açıklamasında Kaymakamların muhtarlarla toplantı düzenlemesinin önemine değinen Vali Seymenoğlu “Muhtarlarla bir arada olmanızın alana hakim olmanıza çok faydası var. Köy ziyaretlerine aksatmadan devam edin” diyerek Kaymakamlardan devamlı vatandaşların arasında olmalarını istedi.
Şehit yakınları ve gazilerimizle her fırsatta bir arada olunması talimatını da veren Vali Seymenoğlu, “Önümüz Ramazan ayı bu ayda da ailelerimizle birlikte olmaya çalışın” dedi.
Konuşmasında mülki İdare amirliğinin fedakarlık mesleği olduğunun altını çizen Vali Seymenoğlu, “Sizi rol model görenler olduğunu unutmayın, yaptığınız her işte özveriyle çalışın” tavsiyesinde bulundu.
Kadına yönelik şiddetle mücadele konusunda özellikle KADES uygulamasının çok fayda sağladığını belirten Vali Seymenoğlu “Kadınlara bu uygulamayı iyi anlatmanız gerekiyor, akıllı telefonlara indirilmesini sağlamak için çalışmalarınızı aksatmadan devam ettirin” diye konuştu.
Değerlendirmelerinin sonunda “Bağımlılıkla mücadele hepimizin birinci önceliği olmalı. Bulunduğunuz her ortamda bu konu hakkında konuşun. Ne kadar çok kişiye ulaşırsak, mücadelemizde başarılı oluruz” şeklinde konuşan Vali Seymenoğlu ardından Kaymakamlara söz vererek ilçelerde yürütülen çalışmalar hakkında bilgi aldı.
 
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