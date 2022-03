Isparta Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen, Yeni Sanayi Sitesi esnafıyla bir araya geldi, doğalgaz ve esnafın kendi çatılarına kurmak istediği güneş enerji sistemleriyle ilgili talepleri dinledi. Doğalgaz hizmetinden her vatandaşın yararlanmasını istediklerini belirten Başkan Başdeğirmen, güneş enerji sistemlerinin elektrik tasarrufu sağlayacağını söyledi.Isparta Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen, esnaf buluşmalarını sürdürüyor. Belediye Başkanı Başdeğirmen, Torosgaz Genel Müdürü Oktay Küp ve CK Akdeniz Müdürü Yasin Oğuz Özcandan ile birlikte Yeni Sanayi Sitesi esnafıyla bir araya gelerek, esnafın doğalgaz ve çatılarına kurmak istedikleri güneş enerji sistemleri taleplerini dinledi. Buluşmada yeni sanayi sitesinin altyapı hizmetleri ele alındı, karşılıklı fikir alışverişinde bulunuldu.Yeni Sanayi Sitesi esnafının doğalgaz talebiyle ilgili değerlendirmelerde bulunan Torosgaz Genel Müdürü Oktay Küp, daha önce doğalgaz altyapısıyla ilgili esnafla bir araya geldiklerini ancak o dönemde fazla talep olmadığını söyledi. Ekiplerin abonelik konusunda yaptıkları çalışmalarda sadece 6 kişinin talepte bulunduğunu dile getiren Küp, “Doğalgaz altyapımızı yapalım ama talep olmazsa bu milli servettir, boşu boşuna yer altına boruları gömmüş olacağız. Mayıs ayında altyapı çalışmalarımız başlayacak. Burayı da sisteme dahil ederiz ve her sokağına hat çekeriz. Mahrukatçılarda yapıldığı gibi ortak bir proje çıkar, 2-3 dükkan bir araya gelir bir hat çekilir. Ona göre maliyetleri düşürürüz, bu konuda da yardımcı oluruz” şeklinde konuştu.Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen de doğalgaz konusunu anlatacaklarını ve sayıya göre çalışmaların başlayacağını söyledi. Doğalgaz altyapısının bir bölgeye gelmesi için belli bir abonelik sayısının olması gerektiğine değinen Başkan Başdeğirmen, “400 kişilik bir yerde 220 kişi ‘biz buna varız’ derse firma hemen altyapı çalışmalarına başlıyor. Ama 400 kişilik bir yerde 6 kişi ‘ben bunu yaparım’ derse bunun yapılması doğru bir iş değil” dedi.Göreve geldiklerinde Dere, Yenice, Keçeci, Emre, Doğancı mahalleleri ve Küme Evler’de doğalgaz olmadığını belirten Başkan Başdeğirmen, “Arkadaşlarımızla istişarelerimizde ‘siz bize destek verirseniz yaparız’ dediler. Biz de her türlü desteğe hazırız. Bir tane vatandaşımızın bile medeni hizmetten istifade etmesi bizi mutlu eder. Bu görevde olmamızın amacı vatandaşlarımızı mutlu etmektir. Hem CK Akdeniz hem de Torosgaz’la her zaman uyumlu bir şekilde çalıştık. Problemleri aşarak bugün doğalgazı olmayan hiçbir yer kalmadı. En son Küme Evlere girdik ve oraya doğalgazı ulaştırdık. Şimdi de merkez köylerimize doğalgazı götüreceğiz. Bu yıl içerisinde 7 merkez köyümüzün doğalgazı başlayacak. Hem Yeni Sanayi Sitesi hem de Gül Küçük Sanayi Sitemizin sorunlarının hepsini halledeceğiz” diye konuştu.Kent merkezinde yer alan Üzüm Çarşısı’nda da doğalgaz olmadığını ve sorunlar yaşandığını kaydeden Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen, o sorunların çözülerek, Üzüm Çarşısı’na doğalgaz verildiğini söyledi. Isparta’da doğalgazı kullanmayan yerin kalmayacağını ifade eden Başkan Başdeğirmen, “7 merkez köyümüzle ilgili doğalgaz çalışması başlayacak ve bu süreç etap etap devam edecek. Şehrimizde hızlı bir şekilde altyapımız gelişiyor. Sanayide yapılması gereken ne varsa harekete geçeceğiz. Esnafımızla bu buluşmamız çatılarda uygulanmak istenen güneş enerji sistemleri ile esnafımızın doğalgaz probleminin çözülmesine vesile olacak. Bu tür toplantılarımızda muhtarlar derneği başkanımız ve muhtarlarımız da yer alıyor ve sorunları ortaya koyarak çözmek için adım atıyoruz. Yetişebildiğimiz kadar her yere yetişmeye çalışıyoruz” dedi.Başkan Başdeğirmen, dükkanların çatılarına güneş enerji sistemleri kurulduğu zaman elektrik tasarrufu sağlanacağını belirterek, “Güneş enerji sistemlerini koyduğun zaman hem ısıtmanı hem de aydınlatmanı sağlayacaksın. Bunlar güzel şeyler” görüşlerinde bulundu.Yeni Sanayi Sitesi esnafı da desteklerinden ve hizmetlerinden dolayı Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen’e teşekkürlerini iletti. Esnaflardan Mehmet İpekçi, Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen’in her zaman sanayi esnafının yanında olduğunu söyledi. İpekçi, “Esnafımızın doğalgaz ve güneş enerji sistemlerine ihtiyaçları var. Başkanım sizin sayenizde doğalgaz gelir, güneş panellerimiz yapılırsa yeni nesillere yenilikleri bırakacağız. Sanayimize çok ilgilisiniz her türlü desteği veriyorsunuz. Isparta’nın ağabeyi olmaya devam edin başkanım, bizleri yalnız bırakmıyorsunuz. Allah razı olsun” ifadelerini kullandı.Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen’in hizmetlerinden memnun olduklarını belirten esnaflar, “Desteğiniz ve hizmetleriniz için teşekkür ediyoruz. Allah muvaffakiyetler ihsan etsin. Başarılarınızın devamını dileriz” dediler.