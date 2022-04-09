Üniversitemiz TEKNOFEST’in Akademik Paydaşı Oldu

Dünyanın en büyük havacılık festivali, ayakları yerden kesen TEKNOFEST heyecanına akademik paydaş olmanın haklı gururunu yaşayan Isparta Uygulamalı Bilimler Üniversitesi (ISUBÜ), ülkemizin Milli Teknoloji Hamlesi'ni gerçekleştirmek için yola çıkan ve teknoloji geliştiren bir topluma dönüşmesini temel hedefi olarak benimseyen Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali'nin (TEKNOFEST) akademik paydaşları arasında yerini aldı.30 Ağustos-4 Eylül 2022 tarihleri arasında Samsun’da gerçekleştirilecek olan TEKNOFEST’e, her yıl öğrencilerimiz ve akademik personelimizle yarışmacı olarak katılan Üniversitemiz, bu sene teknoloji alanlarında çalışan yaklaşık 40 akademik personel (jüri üyesi) ile paydaş olarak da katkı sağlayacak.Rektör Prof. Dr. İbrahim Diler, “Toplumun tamamında teknoloji ve bilim konusunda farkındalık oluşturmayı, Türkiye’nin bilim ve mühendislik alanlarında yetişmiş insan kaynağını artırmayı hedefleyen TEKNOFEST'te Üniversitemiz, bu yıl yarışmalara katılımın yanı sıra akademik paydaş olarak da katkı sağlayacak. Tamamı geleceğin odak teknoloji alanlarında gerçekleştirilen yarışmalara azami destek sağlama konusunda büyük bir motivasyonla çalışıyoruz. Yarışmalara olan ilgiyi ve katılımı arttırmak, yarışmalara katılacak öğrencilerimize her alanda katkı sağlayabilmek adına çeşitli destekl sunulması konusunda yoğun gayret gösteriyoruz. Bu yıl akademik paydaş olmanın da önemli sorumluluklar getirmesi bilinciyle 30 Ağustos-4 Eylül 2022 tarihleri arasında Samsun Çarşamba Havaalanı'nda gerçekleştirilecek yarışmalarda öğrencilerimiz ve akademik personelimizle standımızda yerimizi daha güçlü bir şekilde alacağız.” dedi.TEKNOFEST 2022 Teknoloji Yarışmaları kapsamında geçtiğimiz yıldan farklı olarak; Dikey İniş Roket, Engelsiz Yaşam Teknolojileri, Lise Öğrencileri İklim Değişikliği Araştırma, Hyperloop Geliştirme yarışmaları yer alacak.ISIBÜ