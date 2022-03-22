FUTBOL HEYECANI BAŞLADI

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İL MÜDÜRÜ ŞENSÖZ’DEN DAVET

Türkiye Okul Sporları Futbol Yıldızlar Kız-Erkek yarı final müsabakaları ilimiz ev sahipliğinde başladı. 32 il takımının katıldığı Milli Egemenlik ve Sav Spor Kompleksi Ali Göral Futbol Sahasında start alan yarı final müsabakaları 25 Mart'ta sona erecek.2021-2022 Eğitim Öğretim Yılı Okul Spor faaliyetleri Futbol Yarı Final müsabakaları Isparta ev sahipliğinde Sav Spor Kompleksi Futbol Sahası ve Milli Egemenlik Spor Kompleksinde başladı. Şampiyonada Konya, İstanbul, Bursa, Antalya, Mersin, İzmir, Manisa ve Hatay illerinden yıldız kız-erkek kategorilerinde toplam 32 takım Türkiye Şampiyonası için mücadele ediyor.Isparta Gençlik ve Spor İl Müdürü Muhammet Cemil Şensöz 3 gün sürecek Futbol heyecanına tüm Isparta halkını davet ederek, müsabakalarda mücadele edecek ekiplere başarılar diledi.