İçinde bulunduğumuz Orman Haftası kapsamında, Orman Bölge Müdürlüğü ve Türkiye Harp Malulü Gaziler, Şehit Dul ve Yetimleri Derneği Isparta Şubesi işbirliğinde vatan savunmasında şehadet mertebesine ulaşan aziz şehitlerimizle birlikte kahraman gazilerimiz adına 500 fidan Koçtepe köyü yakınlarında toprakla buluştu.Fidan dikim törenine Vali Ömer Seymenoğlu, Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen, Gönen Kaymakamı Ali Argama, aziz şehitlerimizin yakınları, kahraman gazilerimiz, daire müdürleri, orman teşkilatı mensupları, sivil toplum kuruluşu temsilcileri, vatandaşlar ve çok sayıda öğrenci katıldı.Açılış konuşmasında, hepimizin görevinin ülkemizdeki orman varlığını artırmak olduğuna dikkat çeken Vali Seymenoğlu “Yeryüzünün akciğeri, geleceğe bırakacağımız en önemli miras ormanlarımızdır. Orman bir ağaçtan daha fazlasıdır. Her biri doğanın dengesi, hayatın sürdürülebilirliği için bize bahsedilmiş birer nimettir. İnsanların ve canlı varlıkların yaşam alanıdır. Dünyamızı serin tutar, sellerle ve erozyonla mücadele eder. Ağacın ve ormanın bu kadar önemli olduğu bir dünyada mutlak suretle çevremizi ağaçlandırmalı, var olan orman varlığımıza sahip çıkmalıyız. Toplum olarak öncelikli görevimiz, ülkemizde ağaç ve orman sevgisini arttırmak, her kesimin çevreye duyarlı hale gelmesini sağlamak, bozuk ve ağaçsız alanları ağaçlandırmak ve genç nesillere duyarlılık kazandırmak olmalıdır” dedi.Törende konuşan Türkiye Harp Malulü Gaziler Şehit Dul ve Yetimleri Derneği Isparta Şube Başkanı Ali Savcı ise geçtiğimiz yıl meydana gelen orman yangınları, yiğit evlatlarımız kadar ciğerlerimizi yaktı diyerek, böylesi önemli bir projenin kendileri için de çok anlamlı olduğunu söyledi.Ardından Vali Seymenoğlu törende bulunanlarla birlikte; 200’ü şehitlerimiz olmak üzere ebediyete irtihal etmiş kahraman gazilerimiz ve hayatta olan gazilerimiz adına 270 fidanı toprakla buluşturarak yanlarına hazırlanan isimlikleri yerleştirdiler. Alanda gezen Vali Seymenoğlu öğrencilerle sohbet ederek böylesine anlamlı bir etkinlikte yer aldıkları için her birine teşekkür etti.