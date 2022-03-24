Isparta'da 0-24 Yaş Bebek, Çocuk ve Genç Odası için adres Caploonba...

Ücretsiz Teslimat

Ücretsiz Montaj

Satış Sonrası Hizmet

Kalite ve Güvenlik

Caploonba Isparta Şubesi Adres:

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Çocuk sağlığını ve güvenliğini ön planda tutarak üretim yapan Caploonba, ileri teknoloji imalatın yanında, bir çok kalite belgesine sahiptir.Ürünlerinin tamamını E1 Standartlarına uygun malzemelerden yapılıyor.Malzeme seçiminden üretim aşamasına kadar olan tüm faaliyetler titizlikle yürütülmektedir.Caploonba, Türkiye’de 150 satış noktası ve yurt dışında 20 ülkede var olan konsept mağazaları ile büyümeye gitmiş; ve Isparta'da da şubesini açmıştır.Ürünler, demonte olarak kutusunda teslim edilerek, yepyeni Caploonba’nın ilk sahibi siz olursunuz.Satın aldığınız ürünlerin evinize teslimi ve doğru bir biçimde montajı, uzman personeller tarafından yapılır.Caploonba, çocuk güvenliği kriterlerine uygun bir şekilde, E1 standartlarına uygun malzemeler kullanarak üretim yapar.Caploonba, bebek, çocuk ve genç odalarını 2 yıl ürün, 5 yıl hizmet garantisi kapsamında müşterilerine sunar.Bahçelievler mh. 102. cd. No 13(Özkanlar Kavşağı)