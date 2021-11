Vali Ömer Seymenoğlu, TBMM Başkan Vekili Süreyya Sadi Bilgiç ve Isparta Milletvekili Mehmet Uğur Gökgöz Sütçüler ilçesine bağlı Çandır ve Yeşilyurt köylerini ziyaret etti.Vali Seymenoğlu, TBMM Başkan Vekili Bilgiç ve Milletvekili Gökgöz ilçede ilk olarak geçtiğimiz Ağustos ayında tarihinin en büyük orman yangınıyla karşı karşıya kalan Çandır köyünde vatandaşlar ile bir araya geldi.Vali Seymenoğlu burada yaptığı açıklamada Ağustos ayında meydana gelen Orman yangının yaralarının sarılması için her türlü adımın atıldığını belirterek Yazılı Kanyon Tabiat Parkı’nın daha nitelikli olarak turizme kazandırılması için de vatandaşlar adına Milletvekilleri Bilgiç ve Gökgöz’den söz aldı.Devletimizin her türlü doğal afette vatandaşımızın yanında olduğunu belirten TBMM Başkan Vekili Bilgiç ise Çandır’da vatandaşların neye ihtiyacı varsa devletimiz buradadır diyerek Yazılı Kanyon Tabiat Parkı için de her türlü adımın atılacağını kaydetti.Isparta Milletvekili Gökgöz de, yaraların sarılması için çalışmaların devam ettiğini belirterek Yazılı Kanyon Tabiat Parkı’nın turizme kazandırılması için gerekli adımların atılacağını söyledi.Ardından Vali Seymenoğlu, TBMM Başkan Vekili Bilgiç ve Milletvekili Gökgöz vatandaşların taleplerini dinlediler.Heyet; Ardından geçtiğimiz ay yapımına başlanan Çandır köyü merkezi ile Yıldız Mahallesi arasındaki 8 kilometrelik yolda devam eden beton yol çalışmalarını yerinde inceledi, mesai mefhumu gözetmeksizin çalışan İl Özel İdaresi çalışanlarına kolaylıklar diledi.Son olarak Yeşilyurt köyünde İl Özel İdaresi ekipleri tarafından sıcak asfalt kaplaması tamamlanan 18 kilometrelik yolu vatandaşlarla birlikte trafiğe açan heyet, ardından Yeşilyurt köyü sosyal tesislerinde vatandaşlarla bir araya gelerek talep ve önerileri dinlediler.