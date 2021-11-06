Isparta'nın balıkçı markası Kaya Balık'ta olabilecek en taze ve lezette balık çeşitleri satışa sunulmaktadır.
Çünkü balıklar karaya çıktığı gün limandan doğrudan Isparta'ya gelmektedir. Tereddütsüz memnuniyet garantisi ile Kaya Balık tezgahlarında onlarca çeşit süper tazelikte balık bulunmaktadır ve serbest gezen doğal balıklardan oluşmaktadır. %100 deniz mahsulüdür.
Ayrıca hemen yan tarafında yer alan bu şık balık restoranı, bir deniz masalını andıran dekoru ile sizlere benzersiz bir balık ziyafeti sunuyor!
Tavada yada ızgarada; Çipura, Levrek, Lagos, Somon, Palamut, Hamsi ve daha fazlası için sizleri ailenizle birlikte Kaya Balık Evi'ne davet ediyoruz.
Isparta'da balıkseverlerin vazgeçilmez adresi Kaya Balık ve Kaya Balık Evi
KAYA BALIK '' En Tazesi Denizden Sonra Bizde...''
- Adres: Yeni Çarşamba Pazarı No:9 ISPARTA
- WhatsApp Mesaj Hattı 0 530 072 21 80
- Tıkla Ara Sipariş Ver: 0246 220 20 70