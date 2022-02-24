"Beni Dinler Misiniz?"

2019 yılında Yeşilay Isparta Şubesi ve İl Milli Eğitim Müdürlüğü’nün ortaklaşa başlattığı "Beni Dinler Misiniz?" projesinin 2022 yılı açılış töreni yapıldı. Törene Vali Ömer Seymenoğlu, Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen, Yeşilay Isparta Şube Başkanı Muhammed Said Uyar, kamu kurumu müdürleri ve Yeşilay gönüllüleri katıldı."Beni Dinler Misiniz?" projesiyle ilköğretim öğrencileri, ebeveynlerinin bağımlılıkları hakkında yazdıkları mektupları ailelere ulaştırıyor. Çocuklarının mektupları alan ebeveynler, bağımlılıkları hakkında belki de daha önce hiç duymadıkları duyguları öğrenmiş oluyor. Proje sayesinde birçok anne ve baba bağımlılıklarından kurtuldu.2022 yılı "Beni Dinler Misiniz?" projesinin açılışında konuşan Vali Seymenoğlu “Bağımlılık maalesef günümüzün önemli bir sorunu. Esas olan, toplumumuzu ve ülkemizin geleceğini bu bağımlılıklardan en az zararla kurtarmak. Bunu yapabilmek için de öncelikle bağımlılığın ne olduğunu iyi bilmek bunu toplumumuzun her kesimle iyi anlatabilmek ve rehberlik edebilmek lazım. Bu projeler toplumumuza bunu anlatabilmemiz için bizlere fırsat veriyor. Bu yolda; bütün kamu kurum ve kuruluşlarıyla, siyaset müessesesiyle, eğitim kurumlarıyla, öğrencilerimizle ve gönüllerimizle hep beraber yürürsek başarılı olabiliriz. İlkokul 4. sınıf öğrencilerine yönelik olan projemizi bir adım daha genişleterek 12 ilçemizi de dahil ediyoruz. Öğrenci sayımızı 3 Bin' den 5 Bin 300 civarına çıkarıyoruz” dedi.Konuşmaların ardından olumlu sonuçlar alınan proje, bu yıl Isparta Valiliği, Isparta Belediyesi, Isparta Milli Eğitim Müdürlüğü ve Yeşilay Isparta Şubesi işbirliğinde gerçekleşecek. Açılış programında ilgili protokol de imzalanarak yürürlüğe girdi.Program sonunda 2019 yılında kızının yazdığı mektupla sigara bağımlılığından kurtulan bir veli yaşadığı süreci katılımcılarla paylaştı.Açılışta Şehit Polis Mehmet Karacatilki Bilim ve Sanat Merkezi öğrencileri tarafından mini bir konser de verildi.