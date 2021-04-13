Başkan Adar, Birlikte İş Yapmanın Önemine Değindi

Isparta Milletvekili Recep Özel, ilimizin tarım ve hayvancılık sorunlarının tespiti ile çözüm yollarının belirlenmesi ile tarımsal ekonominin güçlendirilmesi amacıyla bir toplantı düzenledi. Milletvekili Özel’in önderliğinde düzenlenen toplantıya Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen, ISUBÜ Rektörü Prof. Dr. İbrahim Diler, İl Genel Meclisi Başkanı Serkan Keskin, Yönetim Kurulu Başkanımız Ahmet Adar, ITSO Başkanı Mustafa Tutar, Meclis Başkanı Osman Şahlan, Ziraat Odası Başkanı Müslahattin Can Selçuk ile ilçe belediye başkanları, birlik ve kooperatif başkanları ile sektörün temsilcileri katıldı.



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