Ülke genelinde artan korona virüs vakalarının ardından, “Kontrollü Normalleşme Dinamik Denetim Modeli” kapsamında, Atabey’de de kontrollü sosyal hayat denetimleri yoğun bir şekilde devam ediyor.Kaymakamımız Sayın Göksu BAYRAM yapılan denetimlerde çarşı esnafını, kahvehanelerde oturan vatandaşları ve işyerlerini ziyaret etti.Kaymakam BAYRAM vatandaşları ve esnafı maske, mesafe ve temizlik kurallarına uyması konusunda uyardı. Kurallara uyanlara teşekkür etti.