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ISPARTA GÜL KOKUYOR… REKOLTE BEKLENTİMİZ 15-16 BİN TON CİVARINDA

ISPARTA GÜL KOKUYOR… REKOLTE BEKLENTİMİZ 15-16 BİN TON CİVARINDA
ISPARTA 0
ISPARTA DÜĞÜN SALONLARIISPARTA-TENTE-BRANDA
GÜLBİRLİK “BİSMİLLAH” DEDİ
Gülbirlik 2022 Gülçiçeği alım kampanyasının startını verdi. Gülçiçeği alım kampanyasının başlaması dolayısıyla Gülbirlik tarafından İslamköy Fabrikası bahçesinde kurban kesildi ve dualar eşliğinde kampanyanın bereketli ve hayırlı olması dileklerinde bulunuldu. Gülbirlik Genel Müdürü Hasan Çelik, bu yılki rekoltenin 15-16 bin ton arasında olmasını beklediklerini söyledi.
Dünya gülyağı üretiminin yüzde 65’inin tek başına karşılandığı Isparta’da yaklaşık 38 bin dekar üzerine ekili güllerin hasadına başlandı. Diğer yörelere göre, daha alçak olduğu için ilk güller Çeltikçi, Kılıç. Baladız ve Güneykent beldelerinden toplanmaya başlanırken, üreticiler gülçiçeği hasadına başlamanın mutluluğunu yaşıyor. Kısa adı GÜLBİRLİK olan Gül, Gülyağı ve Yağlı Tohumlar Tarım Satış Kooperatifleri Birliği de 2022 Gülçiçeği alım kampanyasının startını İslamköy  Fabrikasından verdi.

ISPARTA GÜL KOKUYOR…
Her yıl Mayıs ayı ortalarında başlayıp Haziran sonuna kadar devam eden Gülçiçeği alım kampanyası başladı. Gülçiçeği kampanyasının başlaması dolayısıyla İslamköy Fabrikası bahçesinde mütevazi bir tören düzenlendi. Törende kurban kesildi dualar edildi. Programa Gülbirlik Genel Müdürü Hasan Çelik ve Gülbirlik personeli  ve fabrika çalışanları katıldı.
Gül hasadının başlaması dolayısıyla gerçekleştirilen programda kurban kesildi, yeni sezonun kazasız belasız ve bol bereketli olması dilekleriyle dualar edildi.

YAKLAŞIK 50 ALIM
MERKEZİNDE
GÜLÇİÇEĞİ ALIMI
GERÇEKLEŞTİRİLECEK
Aktif ortak sayısının yaklaşık 3 bin dolayında olduğunu belirten Gülbirlik Genel Müdürü Hasan Çelik, gülçiçeği kampanyasının başlaması dolayısıyla yaptığı açıklamada kampanya boyunca yaklaşık 50 alım merkezinde gülçiçeği alımı gerçekleştirileceğini belirterek, şu bilgileri verdi
“2022 gülçiçeği alım kampanyamızı başlatmanın mutluluğunu yaşıyoruz. İlk gül alımlarımızı Çeltikçi, Kılıç, Baladız ve Güneykent beldelerinden gerçekleştirdik. Zamanla diğer bölgelerde de gül alımlarına başlamış olacağız. Şimdilik 4 alım merkezinde gülçiçeği alıyoruz.

REKOLTE BEKLENTİMİZ
15-16 BİN TON CİVARINDA
Bu yılki gülçiçeği alımı  bölgemizde 15-16 bin ton civarında olacağı tahmin edilmektedir. Bu yıl yağışlı bir kış dönemi geçirdik. Bu nedenle verimin bu yıl geçen yıllara göre biraz daha fazla olması bekliyoruz. Kampanya dönemimizdeki hava şartları kampanyamızın ne kadar süreceğinin de göstergesi olacak. Normal şartlarda gülçiçeği alım kampanyamız 45 gün sürer, Haziran ayının sonuna kadar kampanyamızın devam etmesini bekliyoruz. Ancak havalar yağışlı geçerse kampanyamız Temmuz ayına sarkabilir. Bu tamamen hava şartlarıyla alakalı bir durum” dedi.

ŞİMDİLİK SADECE İSLAMKÖY
FABRİKASI ÇALIŞTIRILDI…
Gülbirlik Genel Müdürü Çelik, kampanyanın başlaması dolayısıyla şimdilik sadece İslamköy fabrikasının devreye sokulduğunu belirterek, “İlerleyen günlerde gülçiçeği alımları hızlandıkça diğer fabrikalarımızda çalışmaya başlayacak. Şimdilik alınan güllerimizi İslamköy fabrikamızda işliyoruz" şeklinde konuştu.

KAMPANYA BOYUNCA
GEÇİCİ İŞÇİ İSTİHDAM
EDİLECEK…
Kampanya dönemimizde gerek alım merkezlerimizde gerekse fabrikalarımızda istihdam edilmek üzere ihtiyaç durumuna göre yaklaşık 150 dolayında geçici işçi alımı gerçekleştireceğiz. Bu işçi arkadaşlarımız kampanya dönemindeki iş durumuna göre 1 ay ila 45 gün arasında çalıştırılacaklar. Kampanya öncesinde zaten tüm fabrikalarımızda bakım çalışmalarımızı yaparak sezon öncesi tüm hazırlıklarımızı tamamlamıştık. Bu yıl ki kampanyamızı başlatmanın mutluluğunu yaşıyoruz, bu yılki kampanyamızın kazasız belasız ve bereketli geçmesini Cenab-ı Allah’tan temenni ediyoruz. 2022 yılı gülçiçeği kampanyamızın tüm üreticilerimize hayırlı ve uğurlu olmasını diliyorum” dedi.

GÜLÇİÇEĞİNDE BEKLENTİ
14-15 BİN TON CİVARINDA
Geçen yılki rekoltenin 13 bin ton civarında gerçekleştiğini hatırlatan Gülbirlik Genel Müdürü Hasan Çelik “Rekolte bu seviyelerden aşağı olmaz diye düşünüyoruz, çoğu olur azı olmaz inşallah. Tahminlerimiz bu yönde” dedi. Bu yıl gülçiçeği sezonunda rekoltenin beklentilerin altında kalmaması halinde gerek Gülbirlik gerekse diğer yağ üreten firmalar kanalıyla ortalama 2.500-KG.Gülyağı ve 20 Ton gül konkreti üretiminin yapılacağını kaydeden Gülbirlik Genel Müdürü Çelik “Isparta’da Gülbirlik ile birlikte Gülyağı üretimi yapan 20 civarında, kozmetik ile ilgili ise 37-38 civarında” firmanın mevcut olduğunu söyledi.

KAMPANYA DÖNEMİNDE
ÜRETİCİLERE ÖN
ÖDEME YAPILACAK,..
Bu arada Gülbirlik Genel Müdürü Hasan Çelik, geçtiğimiz yıllarda olduğu gibi bu yılda kampanyanın ilerleyişine göre sezon içerisinde ön ödeme yapılacağını  belirtti.

GÜLÇİÇEĞİ FİYATI
DAHA SONRA
AÇIKLANACAK…
2021 Yılı Gül çiçeği fiyatının 7 lira 80 kuruş olarak tespit edildiğini hatırlatan Genel Müdür Çelik, “Biz her yıl kampanya bitiminde yağ ve konkret üretimlerini yaptıktan sonra yurt dışı ziyaretlerinde bulunuruz, müşterilerimizle görüşmeler yaptıktan sonra gerekli bağlantıları yaparız. Satış durumuna göre bir maliyet belirleyip daha sonraki aylarda üreticilerimize ödeyeceğimiz rakamı Yönetim Kurulu olarak belirleyip ilan ederiz” dedi.

ÜRETİCİMİZ BİZE
GÜVENMEYE
DEVAM ETSİN
Dünya gülyağı üretiminin kesin miktarının ne kadar olduğunu bilmelerinin çok zor olduğunu ifade eden Gülbirlik Genel Müdürü Hasan Çelik “ Hangi ülkenin ne kadar ürettiğini bilmemiz imkansız, gülyağının artık eskisi gibi Türkiye ve Bulgaristan’da üretilmediği gerçek. Dünyadaki dikim sahaları genişledikçe buna paralel olarak gülyağı üretmede artış gösteriyor. Bu durum gülyağı satış fiyatlarını da yansıyor. Fiyatlar 12 Bin Euro dan, 4-5 Bin Euro ya kadar indi geldi. Ama şu bir gerçek ki dünyada ihtiyaçtan çok fazla gülyağı üretimi sebebiyle arz-talep dengesi bozulmuştur. Pandeminin de etkisi dikkate alındığında istikrarsız bir döneme girilmiştir. Ancak biz geçmiş yıllarda olduğu gibi, bu yılda da ve gelecek yıllarda da bize güvenen ve inanan üreticilerimizin hak ve menfaatleri doğrultusunda hareket edeceğimizden hiç kimsenin endişesi ve şüphesi olmasın” şeklinde konuştu.

GÜLÇİÇEĞİ KAMPANYASINA DAİR…
Güllerde Hasat: Yağ güllerinde hasat işleri mayıs ayının ortasında başlar, 5-6 hafta sürer. Hasat sabah saat 03.00 ile 09.00 saatleri arasında yapılmalıdır. Mayıs ayında yüksek kesimlerden başlayan hasat dönemi genelde Haziran ayının son haftasına kadar sürüyor. Sabahın erken saatlerinde işçiler yardımıyla toplanan gül çiçeği, çuvallara konularak, önce kantarlarda tartılıyor daha sonra fabrikalara taşınıyor. Fabrikalarda kazanlara konulan güller, gülyağı ve gülsuyuna dönüşüyor.
 
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