ER-GÜN ENERJİ'DEN YIL SONU KAMPANYASI

Isparta'da güneş enerjisinden doğru faydalanmak adına Er-gün Isı sizlere bir çok seçenek sunuyor.

Güneş enerjisi sistemleri ve elektrik için paneller bunların başında geliyor. Her eve göre tasarım ve servis garantisi noktasında pratik çözümler sunan Er-gün, tükenmez enerji kaynağı olan güneşi yaptığı uygulamalarla en yararlı hale getiriyor. Er-Gün ile elektiriği ve sıcak suyu olmayan hiç bir yer kalmaz. Aynı zamanda 8 filitreye sahip su arıtma cihazı satış noktasıda Isparta'da Er-Gün Enerji.

12 AY ELDEN TAKSİT ERGÜN ENERJİ'DE BAŞLADI

Özellikle bu kampanya ilk olarak çiftçilerimize büyük kolaylık sağlayacak. Er-Gün Enerji'nin tüm ürünlerinde 12 ay elden taksit imkanı başladı. Bu fırsatı sakın kaçırmayın. Kampanya yıl sonunda sona erecek.

İşte kampanyaya dahil olan ürünler

Güneş Enerji Elektrik Paneli

Güneşten Sıcak Su sistemleri

Isı Pompası

Su Arıtma Cihazları

Güneşten Elektrik ile Tarımsal Sulama Sistemleri

Er-Gün Isı kısaca kendisini şu şekilde ifade ediyor:

+90 246 500 30 44

+90 554 937 21 32



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