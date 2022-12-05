Isparta'da güneş enerjisinden doğru faydalanmak adına Er-gün Isı sizlere bir çok seçenek sunuyor.
Güneş enerjisi sistemleri ve elektrik için paneller bunların başında geliyor. Her eve göre tasarım ve servis garantisi noktasında pratik çözümler sunan Er-gün, tükenmez enerji kaynağı olan güneşi yaptığı uygulamalarla en yararlı hale getiriyor. Er-Gün ile elektiriği ve sıcak suyu olmayan hiç bir yer kalmaz. Aynı zamanda 8 filitreye sahip su arıtma cihazı satış noktasıda Isparta'da Er-Gün Enerji.
12 AY ELDEN TAKSİT ERGÜN ENERJİ'DE BAŞLADI
Özellikle bu kampanya ilk olarak çiftçilerimize büyük kolaylık sağlayacak. Er-Gün Enerji'nin tüm ürünlerinde 12 ay elden taksit imkanı başladı. Bu fırsatı sakın kaçırmayın. Kampanya yıl sonunda sona erecek.
İşte kampanyaya dahil olan ürünler
- Güneş Enerji Elektrik Paneli
- Güneşten Sıcak Su sistemleri
- Isı Pompası
- Su Arıtma Cihazları
- Güneşten Elektrik ile Tarımsal Sulama Sistemleri
Er-Gün Isı kısaca kendisini şu şekilde ifade ediyor: ''Güneş enerjisi santrallerine ilişkin güvenilir teknoloji ile ihtiyaçlarınızı karşılıyoruz. Projelendirme, kurulum ve işletme modelimizle uçtan uca bir çözüm sunuyoruz. Verimlilik. Sürdürülebilir Enerji. Güvenli Tedarik. Çevre Dostu. Hizmetler: Üretim, Ticaret, Dağıtım, Satış.''
Karaağaç mh. 1839. Sk. No:12
ISPARTA
Telefonlar:
+90 246 500 30 44
+90 554 937 21 32
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