Isparta Eğitim Akademisi e- Konferanslarının Finali Yapılıyor.

Isparta Eğitim Akademisi'nin 9. e- Konferansları 16-18 Haziran tarihleri arasında yapılacaktır. 16.06.2020 Salı günü saat 15.00’te Rehberlik Uzmanı Ömer ÖCAL ilimiz genelindeki Rehberlik öğretmenlerimiz ile bir araya gelecektir. Pozitif Psikoloji ve Pozitif Rehberlik Uygulamaları’nın paylaşılacağı program Zoom üzerinden yapılacaktır.Isparta Eğitim Akademisi'nin 2019-2020 eğitim-öğretim yılı e-Konferanslarının finali ise İl Milli Eğitim Müdürümüz Sayın Ömer YILMAZ ile yapılacaktır. Program 18.06.2020 Perşembe günü saat 15.00’te Isparta İl Milli Eğitim Müdürlüğü Youtube kanalında (ISPARTAMEMTV) canlı olarak yayınlanacaktır. Eğitim öğretime dair birçok konunun konuşulacağı programda öğretmenlerimiz tarafından sorulacak sorular İl Milli Eğitim Müdürümüz Ömer Yılmaz tarafından cevaplandırılacaktır. Tüm yönetici ve öğretmenlerimizi programlarımıza bekliyoruz.