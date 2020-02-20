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ISPARTA’DAN SURİYE’YE YARDIMLAR DEVAM EDİYOR! 11 TIR DAHA ÇIKTI!

ISPARTA’DAN SURİYE’YE YARDIMLAR DEVAM EDİYOR! 11 TIR DAHA ÇIKTI!
ISPARTA
G.Tarihi: 20.02.2020 17:02
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Isparta Düğün Salonları
İTİMAT MOIBİLYA
İnsani Yardım Vakfı (İHH) Isparta Temsilciliğinin öncülüğünde İdlib için başlatılan yardım kampanyası çerçevesinde bugün 10’u Bims Blok Briket ve 1’i de giyim yardımı olmak üzere 11 Tır Yardım daha gönderildi.
 
Isparta’da İnsani Yardım Vakfı (İHH) öncülüğünde toplanan ve Suriye’ye gönderilen yardım konvoyunun sayısı ikiye yükseldi. 

ISPARTA’DA SURİYE’YE
YARDIMLAR DEVAM EDİYOR
İçerisinde bulunduğumuz soğuk kış şartlarında Suriye’nin İdlib kentinde yaşayan mazlum Müslüman kardeşlerimizin yoğun saldırılar altında kalması sonrası yaşamlarını sürdürebilmeleri amacıyla Isparta İHH öncülüğünde Başta Isparta Belediyesi ve Belediye bünyesinde hizmet veren ISBAŞ A.Ş. olmak üzere 20 Sivil Toplum Kuruluşunun destekleriyle başlatılan yardım kampanyası çerçevesinde Ispartalı hayırseverlerden toplanan yardımlar Suriye’ye gönderiliyor.

10 TIR BİMS BLOK BRİKET VE
1 TIR 11 ŞUBAT’TA GÖNDERİLMİŞTİ
Bu doğrultuda, 11 Şubat 2020 Salı günü, Güller Diyarının Gül Yüzlü Yardımsever insanların yardımıyla toplanan 1’i Un, 10’u Bims Blok Briket olmak üzere 11 Tır Yardım İdlib’e gönderilmişti. Bugün ise, yine İnsani Yardım Vakfı (İHH) Isparta Temsilciliğinin öncülüğünde İdlib için başlatılan yardım kampanyası çerçevesinde 10’u Bims Blok Briket ve 1’i de giyim yardımı olmak üzere 11 Tır Yardım daha İdlib’e gönderildi.

DAVRAZ KAPALI PAZAR YERİNDEN
DUALARLA UĞURLANDILAR
Konu ile ilgili olarak bugün saat 10.00’da Davraz Mahallesi Açık Pazar Yerinde Yardım Uğurlama Töreni gerçekleştirildi. Törene; Belediye Başkan Yardımcısı Fahretdin Gözgün, İHH Isparta Temsilcisi Osman Akçil ile yardım ve destekte bulunan 20 Sivil Toplum Kuruluşunun Başkan ve Temsilcileri katıldı.

AKÇİL; “İDLİBLİ KARDEŞLERİMİZE BUGÜN
İKİNCİ YARDIM KONVOYUMUZU GÖNDERİYORUZ”
Törende bir konuşma yapan İnsani Yardım Vakfı (İHH) Isparta Temsilcisi Osman Akçil, konuşmasında; “Bilindiği gibi, 9 yıldır iç savaşın hüküm sürdüğü Suriye’de milyonlarca kişi öldürüldü, milyonlarca kişi de mağdur edildi. Son zamanlarda ise Suriye’nin İdlib şehrine rejim güçleri tarafından atılan bombalar yüzlerce kişinin ölümüne neden olmaktadır. Bu nedenle, bu şehirde yaşayan kardeşlerimiz de Türkiye sınırına doğru akın etmektedirler.
Fakat, geldikleri yerde de gerek kış şartları gerekse yiyecek – içecek ve barınma konusunda büyük sıkıntı çekmektedirler. İşte bizler de İHH Isparta Temsilciliği olarak siz değerli yardımsever kişi, kurum ve kuruluşlarımızın destek ve katkılarıyla buradaki mazlum kardeşlerimize sıcak bir yuva, güvenli bir çatı olmak için yardımcı olmaya çalışıyoruz.


“YARDIMLARIMIZ SÜRECEK”
Bilindiği gibi geçtiğimiz günlerde yani 11 Şubat 2020 Salı günü Modernevler Açık Pazar Yerinde yaptığımız, sayın Valimiz ve sayın Belediye Başkanımızın da katıldığı 10 Tır briket ve 1 Tır un’dan oluşan birinci yardım konvoyumuzu dualarla göndermiştik. Bugün ise, 10 Tır briket ve 1 Tır giyim malzemelerinden oluşan toplam 11 Tır Yardım Malzemesini İdlibli kardeşlerimize ulaştırılmak üzere Hatay’a gönderiyoruz. Bundan sonrada bu tür organizasyonları yapmaya devam edeceğiz.

“YARDIM EDEN HERKESTEN
ALLAH RAZI OLSUN”
Bu vesileyle; bugün burada bur yardım Tırlarımızı göndermemizde bizlere destek veren başta Belediyemiz ve Belediye Başkanımız sayın Şükrü Başdeğirmen olmak üzere bizlere bu konuda katkı sunan 20 Sivil Toplum Kuruluşumuza çok teşekkür ediyor, Allah razı olsun diyorum” dedi.

DUA EDİLDİ VE YARDIM
TIRLARI YOLA ÇIKTI
Isparta’da İnsani Yardım Vakfı (İHH) Isparta Temsilcisi Osman Akçil’in konuşmasının ardından Mekke Eğitim Vakfı Başkanı emekli Müftü Halil İbrahim Ertuç tarafından dua edildi ve 10’u Bims Blok Briket, 1’i giyim malzemesi yüklü olmak üzere toplam 11 TIR Yardım Malzemesi Davraz Mahallesi Kapalı Pazar yerinden İdlib’e doğru yola çıktı.  
 
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