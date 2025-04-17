Isparta’da Yaz Sıcaklarını Unutturan Tatlar Nur Pastanesi’nde Buluşuyor

Isparta’nın sevilen adreslerindenNur Pastanesi, Demirköprü Şubesi ile yaz sıcaklarında tatlı bir serinlik arayanların ilk tercihi olmaya devam ediyor. Güler yüzlü hizmeti, her damak tadına hitap eden geniş ürün yelpazesi ve özellikle dondurma reyonundaki zengin çeşitliliği ile bölgedeki tatlı severlerin kalbini fethediyor.

Bayram süresince gelen yoğun ilgi ve siparişlerle adeta lezzet akınına uğrayan Nur Pastanesi, tüm Isparta halkına duyduğu minneti ifade ederek, güvene dayalı bu güçlü bağın kendileri için çok değerli olduğunu belirtiyor.

Sadece bayramda değil, yılın her günü misafirlerini ağırlayan şube; özel gün pastalarından geleneksel tatlılara, sabah kahvaltılarına özel hamur işlerinden, enfes Kardelen Tatlısı’na kadar pek çok ürünü titizlikle sunuyor. Özellikle yazın gözdesi olan dondurmalar, 20 farklı çeşidiyle serinlemek isteyenleri bekliyor.

Korkuteli usulü yanık dondurma, tahinli, fındık krokanslı, böğürtlenli, bitter çikolatalı, karadutlu, kavunlu gibi farklı aromalara kadar uzanan seçenekler, her kaşıkta ayrı bir keyif yaşatıyor.

Sabah saatlerinde uğrayanlar ise zeytinyağlı poğaçalar, sütlü simitler, günlük taze su börekleri ve çıtır çıtır kol börekleriyle güne lezzetli bir başlangıç yapma şansını yakalıyor.

Nur Pastanesi, yalnızca lezzet değil, hizmet kalitesiyle de fark yaratıyor.

Alo Paket hattı sayesinde dilerseniz bu enfes lezzetleri kapınıza kadar getirtebilir, oturduğunuz yerden dondurma keyfinin tadını çıkarabilirsiniz.

Yaz günlerini tatlı bir serinlikle güzelleştirmek isteyen herkesi, Demirköprü’deki Nur Pastanesi’ne davet ediyoruz.

Isparta’nın en tatlı kaçamağı sizi bekliyor!

Adres: Hisar Mahallesi, 144 Cadde No:15, Isparta

Alo Paket: 0 543 932 05 32

0 532 552 42 84

Hizmet Saati: Gece 02:00’a kadar açık



















































