ISPARTA'DA FIRTINA KABUSU: CAMİ MİNARESİ BÜYÜK BİR GÜRÜLTÜYLE DEVRİLDİ

Isparta’yı etkisi altına alan olumsuz hava koşulları ve şiddetli rüzgâr, kentte korku dolu anların yaşanmasına neden oldu. Fırtınanın şiddetine dayanamayan Ayazmana Mahallesi’ndeki Halıkent Camii’nin minaresi yıkıldı. Olayda şans eseri can kaybı yaşanmazken, facia teğet geçti.

ISPARTA – Kent genelinde akşam saatlerinde etkisini artıran şiddetli rüzgâr hayatı olumsuz etkiledi. Saatteki hızı zaman zaman yükselen fırtına, Ayazmana Mahallesi'nde maddi hasara yol açtı.

Büyük Bir Gürültüyle Yıkıldı Edinilen bilgilere göre, mahallede bulunan Halıkent Camii’nin minaresi, rüzgârın şiddetine daha fazla dayanamayarak devrildi. Minarenin yıkılmasıyla birlikte çevrede büyük bir gürültü yankılandı. Olay sırasında cami bahçesinde veya yıkımın gerçekleştiği alanda kimsenin bulunmaması olası bir faciayı önledi.

Mahalleli Sokağa Döküldü Gürültüyle irkilen mahalle sakinleri kısa süreli panik yaşadı. İhbar üzerine olay yerine polis ve belediye ekipleri sevk edildi. Ekipler, yıkılan minarenin çevresinde güvenlik şeridi oluşturarak vatandaşları bölgeden uzaklaştırdı.

Meydana gelen olayda herhangi bir yaralanma veya can kaybı yaşanmazken, camide ve çevresinde maddi hasar oluştu. Yetkililer, devam eden şiddetli rüzgâr nedeniyle vatandaşları çatı uçması ve ağaç devrilmesi gibi olumsuzluklara karşı dikkatli olmaları konusunda uyardı.

 

